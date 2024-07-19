Болгары Херсонщины добились заморозки поставок боеприпасов для ВСУ из Болгарии

Председатель диаспоры болгарской автономии им. Ивана Инзова в Херсонской области Геннадий Недялков рассказал, что в области живут около 2 тыс. этнических болгар, в том числе примерно 300 детей

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ /Херсонская область/, 18 июля. /ТАСС/. Этнические болгары, живущие на территории Херсонской области, добились приостановки поставок снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Болгарии, используемых в том числе для обстрелов левобережья Днепра. Об этом ТАСС сообщил председатель диаспоры болгарской автономии им. Ивана Инзова в Херсонской области Геннадий Недялков.

"Благодаря нашему обращению, которое мы разослали во все властные структуры <...>, была приостановлена поставка 27 ракет С-200 и 24 ракет С-300 на Украину. И болгарской прокуратурой проводится расследование. Неоднократно также были выпущены статьи, в которых народ Болгарии был возмущен тем, что без ведома парламентариев и президента были совершены такие поставки вооружения на украинскую сторону, так как оказалось, что это было произведено незаконно", - сказал Недялков.

По словам собеседника, в Херсонской области живут около 2 тыс. этнических болгар, в том числе примерно 300 детей. Они подвергаются обстрелам ВСУ в Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах.

Ранее представители херсонского подполья - участники организации "Херсонское сопротивление" обнаружили в подконтрольном ВСУ Херсоне ящики от боеприпасов с кодировкой и маркировкой, указывающей на болгарское производство. Факт использования украинскими военными снарядов болгарского производства для обстрелов левобережья Днепра подтвердили руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" Игорь Телегин и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона им. В. Ф. Маргелова Алексей Бурлаков.

Весной болгарская община Херсонской области подготовила письмо для президента Болгарии Румена Радева и руководителей нескольких политических партий страны с призывом прекратить поставки боеприпасов ВСУ.