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Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS выкатили для первого пилотируемого полета

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS выкатили для отправки на космодром

Основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) выкатили из производственного помещения в Новом Орлеане для отправки на космодром во Флориде. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ступень будет использоваться в миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны кораблем Orion. «Ракета SLS является ключевым компонентом наших усилий по развитию долгосрочного присутствия на Луне», — заявила менеджер НАСА Кэтрин Кернер.

В январе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а лунной миссии Artemis III — на сентябрь 2026-го.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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