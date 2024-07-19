Насколько опасна новая гонка ракетных вооружений между США и Россией? (Reuters, Великобритания)

Reuters: новая гонка вооружений будет сложнее и опаснее предыдущей

В мире грядет гонка вооружений — и не двусторонняя, между Россией и США, а еще более сложная, сообщает Reuters. В нее могут втянуться Китай и азиатские союзники Америки в лице Южной Кореи и Японии, считают эксперты.

Марк Тревельян (Mark Trevelyan)

ЛОНДОН, 17 июля (Рейтер) — 40 лет назад, в эпоху холодной войны, Соединенные Штаты разместили на территории Европы крылатые ракеты и ядерные комплексы Pershing II для противодействия советским ракетам SS-20, усилив и без того серьезную напряженность. Но через несколько лет было заключено историческое соглашение о разоружении. "Мы можем гордиться тем, что посадили этот саженец, который однажды может вырасти в могучее дерево мира", — заявил советский лидер Михаил Горбачев в интервью американским СМИ. Президент Рональд Рейган в декабре 1987 года согласился упразднить конкурирующие системы в соответствии с договором, предусматривавшим отказ от всех ядерных и обычных вооружений меньшей и средней дальности наземного базирования (РСМД), бьющих на расстояние от 500 до 5,5 тысяч километров.

“Саженец” просуществовал до 2019 года, когда президент США Дональд Трамп вышел из договора, сославшись на предполагаемые нарушения российской стороны, которые та отрицала. И только сейчас, когда обе стороны изложили планы по развертыванию новых систем, рискованные последствия полного упразднения договора становятся совершенно очевидными.

28 июня президент Владимир Путин публично заявил, что Россия возобновит производство ракет наземного базирования малой и средней дальности — Запад подозревает, она уже это делает — и решит, где их разместить в случае необходимости. Эксперты по безопасности полагают, что эти ракеты, равно как и большинство российских систем, будут способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

10 июля Соединенные Штаты заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, включая SM-6 и Tomahawk, ранее использовавшиеся в основном на кораблях, а также новые гиперзвуковые ракеты. Это неядерные системы, но в теории некоторые из них также могут быть оснащены ядерными зарядами, и русским в своем планировании нужно такую возможность учитывать.

Эти решения, принятые на фоне острой напряженности в связи с конфликтом на Украине и пугающей Запад ядерной риторики Путина, усугубляют и без того полный набор угроз для обеих сторон. Также они являются элементом более масштабной гонки ядерных средств средней дальности с Китаем.

"Реальность такова, что и Россия, и США делают шаги, которые, по их мнению, укрепляют их безопасность, независимо от того, идет это в ущерб другой стороне или нет, — сказал Джон Вулфстал (Jon Wolfsthal), бывший сотрудник службы контроля над вооружениями США и директор по глобальным рискам Федерации американских ученых. — В результате каждый шаг США и России оказывает давление на противника, вынуждая его отвечать, будь политическим или военным образом. Это и есть определение гонки вооружений".

Сценарии удара

Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Андрей Баклицкий утверждает, что планируемое развертывание новых систем порождает все "больше сценариев для прямой военной конфронтации между Россией и странами НАТО", к которым всем сторонам необходимо подготовиться. Гипотетически, по его словам, сюда могут входить такие непредвиденные обстоятельства, как удар России по польской базе, где хранится предназначавшееся для Украины западное оружие, или американская атака на российский радиолокационный или оперативныйпост.

Он сказал, что у каждой стороны уже есть возможность наносить подобные удары с использованием ракет морского и воздушного базирования, но добавление наземного оружия даст им больше возможностей для осуществления атаки и противодействия ответным мерам противника. По мнению экспертов, риск в том, что это подпитывает и без того высокую напряженность и провоцирует дальнейшую эскалацию.

Вулфстал сказал, что считает планируемое развертывание американских систем в Германии попыткой успокоить европейских союзников, а не мерой, дающей хоть сколько-нибудь значительное военное преимущество. "Единственное, что меня беспокоит в связи с размещением этих систем, — это то, что они, возможно, не добавят нам военного потенциала, но почти наверняка увеличат риск ускорения кризиса или его выхода из-под контроля", — поделился он.

А вот что сообщил по данному вопросу в телефонном интервью Ульрих Кюн (Ulrich Kuehn), специалист по контролю над вооружениями из Института исследований проблем мира и политики безопасности в Гамбурге: "С точки зрения России, если вы разместите такое оружие в Европе, оно может создать стратегические угрозы российским командным и политическим центрам, аэродромам, взлетно-посадочным полосам, где размещены российские стратегические бомбардировщики". По его словам, в ответ Россия может нацелить еще больше стратегических ракет на континентальную часть Соединенных Штатов.

Чем ответит Китай?

Любой подобный шаг способен спровоцировать дальнейшее наращивание вооружений Китаем, который не был связан советско-американским договором 1987 года и мог свободно расширять собственный арсенал ракет средней и малой дальности. В докладе Конгрессу за 2023 год Министерство обороны США заявляло, что ракетные силы Китая располагают 2,3 тысячами реактивных снарядов с дальностью полета от 300 до трех тысяч километров, а еще 500 единиц могут преодолевать расстояние от трех тысяч до 5,5 тысяч километров.

Обеспокоенность по данному поводу была одним из немаловажных факторов в решении Трампа выйти из договора с Россией, и США уже сделали первый шаг к размещению собственного оружия средней дальности в союзных странах Азии. В ходе двухнедельных апрельских военных учений на Филиппинах они впервые применили ранее запрещенные ракеты наземного базирования за рубежом.

"Грядет не двусторонняя гонка вооружений между Россией и Соединенными Штатами с союзниками, а нечто куда более сложное", — сказал Кюн, добавив, что в нее могут оказаться втянуты Китай и азиатские союзники Вашингтона в лице Южной Кореи и Японии. Все три эксперта заявили, что не стали бы рассчитывать на заключение Россией и США прорывного соглашения о контроле над вооружениями вроде того, к которому в 80-х пришли Рейган с Горбачевым.

"Даже если Россия и Соединенные Штаты будут согласны вернуться к договору об РСМД, США не смогут этого сделать из-за Китая, потому что им действительно важно иметь системы, способные составить достойную конкуренцию китайским", — сказал Баклицкий. По его словам, есть вероятность того, что "мы просто продолжим накапливать и нацеливать эти вооружения друг на друга. Так что впереди нас, похоже, ждет не самое приятное время".