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ТАСС

В России автоматизировали процесс изучения трофейных дронов ВСУ

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Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин
Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что через компанию прошло свыше сотни уникальных моделей аппаратов, применяемых украинской армией

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР, Жуковский) автоматизировал процесс по исследованию трофейных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Дмитрий Кузякин.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем.

"Мы провели автоматизацию по рефакторингу трофейных дронов ВСУ, - сказал Кузякин. - Таких дронов стало очень много, и сейчас у ЦКБР появились системы, которые позволили автоматизировать процесс. Это позволяет исследовать десятки различных типов дронов противника в неделю. На данный момент через ЦКБР прошло свыше сотни уникальных моделей аппаратов, применяемых ВСУ".

Специалист рассказал о задачах, которые решаются в ходе исследований. "Работа ведется по целому ряду направлений. Во-первых, изучаются технические нововведения, используемые противником. Второе, производится аналитическая работа для понимания того, куда движется противник с точки зрения боевого применения и развития. Мы выясняем, что противник будет делать завтра и послезавтра. Третий момент - это поиск уязвимостей в их конструкциях и технологий, чтобы находить способы противодействия", - подчеркнул он. 

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Страны
Россия
Украина
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