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Военное обозрение

Старые "Вирджинии" начинают модернизировать

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Progeny Systems, являясь дочерней компанией General Dynamics Mission Systems, получила контракт на сумму 11,9 миллиона долларов от ВМС США. Этот контракт направлен на модернизацию систем запуска оружия подводных лодок класса Virginia.

Контракт предусматривает внедрение системы Common Weapon Launcher (CWL) на подводных лодках Block I и II. Это позволит повысить их эксплуатационную гибкость и оптимизировать процессы запуска во время различных миссий.

Ещё один контракт на сумму 20,7 миллиона долларов был заключён с компанией Goodrich Corporation на поставку движителей для подводных лодок класса Virginia. BAE, многолетний поставщик флота, не получила этот контракт, хотя в пресс-релизе компании говорится: «Первоначально поставляя эту ключевую технологию для класса Seawolf, мы продолжаем успешно производить движители и для подводных лодок класса Virginia. Движитель BAE повысил эффективность гребного винта и помог снизить его гидроакустическую сигнатуру».

Кроме того, General Dynamics Electric Boat получила почти 1 миллиард долларов на запасные части и контракты на поддержку разработки. Также ВМС закупают новые буксируемые антенны у L3 Technologies, которые ещё больше расширят возможности флотских ГАК.

Подводная лодка «Хелена» совершила переход с Атлантического океана на Тихий. Предполагалось, что она отправится в Перл-Харбор и проведёт ещё одну боевую службу, но пока что она находится в Сан-Диего. Вероятно, она будет направлена в Бремертон для утилизации. Состояние 38-летней субмарины вызывает серьёзные опасения.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя некоторым подводным лодкам типа «Лос-Анджелес» продлевают сроки эксплуатации, состояние их корпусов и систем вызывает беспокойство, особенно у экипажей. Если информация о «Хелене» подтвердится, то количество боеспособных подводных лодок сократится на одну единицу, а список будет выглядеть так: всего 47, боеспособны 39.

Однако ожидается, что подводная лодка «Нью-Джерси» вступит в строй через несколько месяцев. Возможно, в течение этого времени «Хелену» будут держать в горячем резерве.

Это не все новости от американского подводного флота. 14 июля на острове Гуам ПЛАРК «Флорида» провела экспедиционную перезарядку КР Tomahawk Land Attack Missiles (TLAM) с плавбазы подводных лодок класса USS Frank Cable.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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