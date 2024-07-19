"Известия": применение глушилок GPS хотят допустить только после разрешения Минобороны

Как пишет газета, речь идет о радиоблокираторах, работающих в полосах 1,1-1,3 тыс. МГц и 1,5-1,6 тыс. МГц, с мощностью, которая обеспечивает подавление на дистанциях свыше нескольких сотен метров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россияне, которые хотят использовать глушилки GPS/ГЛОНАСС для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), должны будут получить разрешение Минобороны на их покупку. После этого им будет необходимо получить от государства частоты для их использования, сообщают "Известия" со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Как уточняет издание, разрешение надо будет прикладывать к заявке на получение частот для глушилки в ГКРЧ. Речь идет о радиоблокираторах, работающих в полосах 1,1-1,3 тыс. МГц и 1,5-1,6 тыс. МГц, с мощностью, которая обеспечивает подавление на дистанциях свыше нескольких сотен метров. В нижнем диапазоне работают системы радионавигации для военных и гражданских самолетов, в верхнем - спутниковая навигация.

В Минцифры подтвердили "Известиям", что на заседании ГКРЧ планируют рассмотреть вопрос, который уточнит порядок выделения радиочастотного спектра для средств подавления БПЛА. "ГКРЧ не отвечает за регулирование продаж средств подавления БПЛА. Только за вопросы, которые касаются частот для их использования", - пояснили газете в ведомстве.