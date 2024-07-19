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Вестник Мордовии

Замеченные в зоне СВО тяжелые БМП и БТР спасают жизни российских бойцов

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На этой неделе в социальных сетях активно обсуждался применяемый в зоне СВО российский танк Т-54, превращенный в подобие тяжелой БМП.

Правда, справедливости ради необходимо отметить, что впервые об этом гибриде написал проект "РГ: русское оружие" ]еще в апреле текущего года.

Уже тогда высокую оценку получили принятые нашими бойцами технические решения, например установка за башню отсека, предназначенного для транспортировки, отделения штурмовиков, прикрытие верхней части противодронным "мангалом" и монтаж там пулемета НСВ Утес". Кроме того, "пятьдесят четвертый" получил динамическую защиту "Контакт-1".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На днях снова был замечен тяжелый бронетранспортер, созданный из потерявшего башню с вооружением танка Т-62М. Похожий образец также ранее демонстрировался в СМИ, но слишком большого внимания почему-то не привлек. Однако сделанный в полевых условиях ТБТР может вполне эффективно спасать жизни наших военнослужащих.

Российская промышленность, конечно, тоже не сидит, сложа руки, свои варианты близкой по предназначению техники сейчас есть и в Нижнем Тагиле и Омске. Возможно, уже скоро всплывут какие-то новые подробности о них.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-62
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