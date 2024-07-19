Хатчинсон: в Республиканской партии нет консенсуса об уровне поддержки Украины

МИЛУОКИ /штат Висконсин/, 18 июля. /ТАСС/. Консенсус об уровне поддержки Украины отсутствует в стане Республиканской партии США. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС бывший претендент на пост президента США, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

"Я думаю, что он (экс-президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) умеет вести переговоры, он ясно дал понять, что хотел бы закончить эту войну [на Украине]. Единого мнения в Республиканской партии об уровне поддержки Украины, о продолжении поддержки Украины и о том, как мы будем решать эту проблему, нет. Поэтому ведутся дебаты по этим темам. Но я не могу говорить за кандидата [Трампа о его планах по Украине в случае победы на выборах]", - подчеркнул собеседник агентства.