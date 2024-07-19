Подрывная технология: разработаны спецзаграждения против морских дронов

Изделие поможет эффективно прикрыть прибрежные базы и места стоянки кораблей

Для Военно-морского флота РФ разработан комплекс активной защиты от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов. Это специальное подводное заграждение с установленными на нем зарядами. При приближении морских дронов оно дистанционно подрывается, уничтожая плавсредства противника. Эксперты отмечают, что заграждение поможет прикрыть военные базы и места стоянки кораблей в районах действия БЭКов и подводных аппаратов противника, также его можно будет использовать для борьбы с диверсантами.

Своевременный подрыв

Специальный комплекс активной защиты — это подводная преграда, снабженная соединенными между собой мощными зарядами взрывчатого вещества. Ее можно устанавливать при входе в порты или на внешних рейдах — там, где можно ждать атак безэкипажных катеров или подводных дронов. При их приближении заграждение подрывается, уничтожая ударные комплексы противника, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Собеседники отметили, что подрыв заграждения проводится дистанционно — например, с берегового пункта, расположенного на охраняемом объекте.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин Источник изображения: iz.ru

Такая система защиты кораблей или отдельных бухт достаточно простая и ее можно быстро изготовить, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сам алгоритм действия должен быть простой, — отметил он. — Подходы к охраняемой акватории должны будут контролироваться гидролокаторами, РЛС, пунктами визуального наблюдения. При приближении они должны будут подать сигнал тревоги в центр управления взрывным заграждением. После этого операторам остается отследить сближение БЭКов или подводных дронов и в нужный момент совершить подрыв. Важно грамотно рассчитать мощность зарядов, чтобы они не повредили свои корабли или суда. Все формулы давно известны. Технически реализация такого проекта не представляет большой трудности.

Эксперт отметил еще одну важную особенность заграждения.

— Подводные взрывы оказывают более мощное воздействие на объекты, находящиеся на глубине, а это не только дроны, но и торпеды, — уточнил он. — Таким же образом можно уничтожать диверсантов-подводников противника, если они попытаются прорваться к нашим кораблям. Новое заграждение должно быть эффективно и в борьбе против них.

При создании заграждения учитывался боевой опыт Черноморского флота, который он получил в ходе специальной военной операции, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

Учения ВС РФ. Источник: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Сейчас важно быстро и качественно отработать технологию — она жизнеспособна и должна принести пользу, — отметил он. — Это заграждение как минимум усилит защиту севастопольского рейда. Для того, чтобы оно эффективно работало, важно обеспечить своевременное обнаружение. Для этого надо активнее задействовать морскую авиацию, которая могла бы обеспечить установку морских гидроакустических буев для обнаружения надводных и подводных плавсредств противника. При этом нам надо развивать свои дроны — как известно, подобное лучше всего лечить подобным.

При этом эксперт отметил, что такие заграждения необходимы всем флотам, так как ситуация «накаляется вокруг наших границ».

— Сейчас особенно неспокойно на Балтийском море, — напомнил он. — Финляндия и Швеция недавно вошли в НАТО, что расширило районы, где оперируют недружественные нам силы.

Дмитрий Болтенков также сказал, что похожие по своему принципу действия заграждения, но выполненные на ином техническом уровне и предназначенные для борьбы против больших боевых кораблей, были разработаны российскими инженерами накануне Первой мировой войны.

— В 1914 году в районе Севастополя были установлены минные поля, которые могли приводиться в действие дистанционно, — рассказал он. — Осенью того же года немецкий линейный крейсер «Гебен» обстреливал наш берег, но мы, к сожалению, не успели активировать минные поля.

Борьба с роботами

ВМФ РФ на всех флотах отрабатывает тактику борьбы с морскими дронами. Ранее «Известия» писали, что в программу боевой подготовки надводных кораблей вошел новый учебный курс — по противороботовой защите. Он предусматривает обучение экипажей кораблей, а также корабельных соединений противодействию БЭКам и беспилотным летательным аппаратам.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Источник изображения: iz.ru

В учебный курс вошли такие упражнения, как стрельба по надводным и воздушным малоразмерным целям. Для борьбы с новой угрозой экипажи получили дополнительное вооружение — крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое специальное оборудование.

На флоте уже отрабатываются задачи по коллективной защите пунктов базирования и кораблей от ударов БЭК и БПЛА.

Найти сигнал

Военная спецоперация наглядно обозначила проблему борьбы с вражескими безэкипажными катерами. Для противодействия этой угрозе нужна принципиально новая техника, разработка которой идет полным ходом.

«Известия» уже писали о комплексе дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э — его разработал НИИ «Вектор». Он позволяет обнаруживать работающие радиоэлектронные средства морского, наземного и воздушного базирования. Дальность обнаружения источников излучения — дальше радиогоризонта. Это достигается за счет особенностей распространения радиоволн над водной поверхностью.

Грузовые автомобили КамАз и Урал Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В комплекс входят антенное устройство с приемником и приборы обработки информации и отображения. Комплекс пассивный, поэтому при работе он не дает излучения и противник не может его обнаружить. Сейчас ведутся работы по повышению мобильности комплекса. В частности, его предлагается устанавливать на высокопроходимые автомобили КамАЗ, что позволит быстро перебрасывать технику на направления угрозы.

Богдан Степовой