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Известия.ru

На Волчьей бой: чего ожидать на харьковском направлении до конца лета

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сейчас внимание со стороны западных СМИ, экспертов Пентагона и официального Киева приковано к северному участку фронта — харьковскому направлению. Ситуация там сложная и напряженная. Украинское командование бросает в бой резервы, пытаясь потеснить российские войска, которым удалось захватить два важных плацдарма на реке Северский Донец в районе Волчанска. «Известия» обсудили обстановку на этом участке фронта с уроженцем Харькова, участником четырех военных конфликтов полковником запаса Геннадием Алехиным.

Волчанское давление

В районе Волчанска наши войска давят противника с нескольких сторон, ожесточенные бои в городе продолжаются, особенно в районах многоэтажной застройки. Наши прочно владеют инициативой и вынуждают противника отходить к руслу рек Волчья и Северский Донец.

— Сейчас там на двух участках мы уже переправились через Северский Донец и закрепились на плацдармах, подтвердили в харьковском подполье, — рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин. — Это позволяет нам в полной мере осуществлять огневой контроль за перемещением резервов противника, которые они перебрасывают через город Чугуев и второстепенные полевые дороги, которые проходят в районе Печенежского водохранилища. ВС РФ наносят туда массированные огневые удары.

По его словам, противник с разных участков фронта пытается перебрасывать свои подразделения. В частности, недавно перекинув со стороны Купянска дополнительные части, он оголил некоторые участки обороны.

— Российские войска этим воспользовались и поддавили в районе Купянска с нескольких сторон. В результате им удалось сузить плацдарм противника, который он еще удерживает на левом берегу реки Оскол, — уточнил Алехин.

Глубоко в боях

В течении месяца продолжаются кровопролитные бои в районе населенного пункта Глубокое, уточнил эксперт. Село находится в начале коттеджно-дачного кластера, вдоль Травинского водохранилища. Его дамба — фактически начало населенного пункта Липцы, расстояние до Харькова 21 км.

— Сейчас противник пытается контратаковать, не жалея ни своих людей, ни техники, — объяснил он.— Атакует волнами с двух направлений — с узкой полосы между водохранилищем и лесной зоной, а также со стороны автотрассы Харьков – Липцы – Терновая — пытаясь закрепиться на северной окраине села Глубокое в сельскохозяйственных ангарах. Тем временем российская армия отбивает все атаки украинских формирований. ВСУ «двухсотых» не забирают, оставляя их разлагаться, рассказали мне бойцы с передовой. По их словам, происходит это очень быстро, потому что температура воздуха в Харьковской области поднимается выше 30 градусов в течении последних двух недель.

По источникам эксперта, в ВСУ циркулируют слухи об очередном контрнаступлении, якобы главком Сырский укомплектует восемь бригад и будет нанесен удар на одном из участков фронта на харьковском направлении. Северное направление остается приоритетным для украинского командования.

— Поэтому с большой вероятностью август на харьковщине будет очень жарким не только в плане погоды, — подвел итог Геннадий Алехин.

Летние удары

На харьковском направлении сейчас активные боевые действия ведутся на трех участках — в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Купянск.

Для уничтожения узлов обороны и опорных пунктов противника Вооруженные силы России применяют испытанное в боях средство — фугасные авиационные боеприпасы различной мощности. Недавно в арсенале нашей армии появились сверхмощные ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Одно попадание такой бомбы может разрушить опорный пункт противника до основания.

Так, за минувшие выходные был нанесен огромный ущерб эшелону с бронетехникой и боеприпасами, который разгружался в районе населенного пункта Уды, это восточнее Харькова. Были уничтожены БМП, БТР, боеприпасы — взрывы звучали в течение трех часов.

— Учитывая тот момент, что противник пытается активно перебрасывать резервы под Липцы и Волчанск, российские военные наносят точечные удары в район населенного пункта Дергачи, где образовалась своеобразная тыловая база противника, — подчеркнул Геннадий Алехин.

Харьковская ПВО всё чаще пропускает удары российских ВКС.

— К началу специальной военной операции вооруженные силы Украины имели в своем составе самую большую по численности в Европе систему ПВО. К тому же она была усилена американскими системами связи и цифровой передачи информации, сопряженной с единой системой противовоздушной обороны НАТО в части разведки и целеуказаний, — объяснил военный эксперт.

По словам Алехина, это внушало «ястребам» из Пентагона уверенность, что ВСУ смогут выстоять в противостоянии с российскими ВКС, измотать их и нанести им большие потери уже к весне 2023 года.

— Вышло совсем иначе. Уже к лету 2022 года наши войска адаптировались к обстановке и развернули мощную операцию по подавлению украинской ПВО. И фактически с конца 2022 и в течение 2023 года ВСУ потеряли больше половины своих ЗРК и РЛС. Основная часть этих потерь пришлась на восточные и центральные области Украины. Это должно позволить нашей авиации активизировать свои действия, — резюмировал он.

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