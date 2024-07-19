США и Китай могут сотрудничать в космической сфере

Исполнявший в прошлом обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут отметил, что Китай недавно доставил образец грунта с обратной стороны Луны и поделится с международным сообществом

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай обладают возможностями для сотрудничества в космической сфере. Такое мнение выразил исполнявший в прошлом обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут, который возглавляет подразделение космических программ в компании Lockheed Martin.

"Для нас [США и Китая] прослеживаются возможности для сотрудничества, - заявил он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. - Они [Китай] недавно доставили образец [грунта] с обратной стороны Луны и поделятся с международным сообществом <...> Так что я лично не воспринимаю это [космическую программу] как гонку".

Лайтфут отметил, что в прошлом космические проекты объединяли даже противников, напомнив о совместном экспериментальном полете СССР и США "Союз-Апполон" (1975).

В июне китайский зонд "Чанъэ-6" собрал и доставил на Землю 1 935,3 гр образцов грунта с обратной стороны Луны. Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило о готовности поделится достижениями Китая в области исследования Луны с международным сообществом. Согласно правилам обращения с лунными образцами, опубликованным CNSA, ожидается, что образцы с "Чанъэ-6" будут открыты для китайских исследовательских институтов и ученых примерно через шесть месяцев. Заявки на участие в исследованиях могут подать и иностранные ученые.