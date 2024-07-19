В МО Украины назвали желающими служить всех, кто обновил данные воинского учета

За два месяца - с 18 мая по 16 июля - свои данные обновили почти 4,7 млн военнообязанных

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне проблем с пополнением вооруженных сил страны назвал всех украинцев, которые обновили данные воинского учета в соответствии с законом об ужесточении мобилизации, желающими служить.

17 июля Министерство обороны Украины информировало, что за два месяца - с 18 мая по 16 июля - свои данные обновили почти 4,7 млн военнообязанных, они сделали это через военкоматы, центры предоставления госуслуг или мобильное приложение "Резерв+". В то же время, по информации депутата Верховной рады Олега Синютки, примерно у 6-7 млн военнообязанных по-прежнему старые данные.

"Мы приняли закон, мы прояснили, кто будет служить в армии - люди от 25 лет и старше. <...> В настоящее время свыше 4 млн человек уже зарегистрировались в базе данных, те [зарегистрировались], кто хочет служить в армии. <...> Мы приняли закон, мы создали электронную регистрацию и открыли центры рекрутинга [добровольцев]", - сказал Умеров на форуме по безопасности Аспенского института. При этом он не уточнил, почему предоставление личных данных в распоряжение сотрудников военкоматов автоматически означает желание служить в вооруженных силах.

18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, а 16 июля истек срок, в течение которого украинцы должны были встать на воинский учет или уточнить военно-учетные данные. Теперь за любое из нарушений - за необновление данных, отсутствие при себе военного билета и неявку по каждой присланной повестке - налагается штраф. Начиная с 17 июля отправленная военнообязанному повестка считается врученной вне зависимости от того, получил он ее или нет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально и нередко с риском для жизни. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах. В последнее время по всей Украине также прокатилась волна поджогов автомобилей, принадлежащих военкоматам и лично военным. Так население выражает протест против насильственной мобилизации.