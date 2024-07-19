В Чехии заявили, что Европа должна нести больше ответственности за свою безопасность

Глава чешского правительства Петр Фиала также подверг критике своего венгерского коллегу Виктора Орбана за совершенный им визит в Москву

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Страны Европы должны в большей степени нести ответственность за обеспечение собственной безопасности, не полагаясь на США так сильно, как раньше. С таким мнением в интервью британской газете The Guardian выступил глава правительства Чехии Петр Фиала.

"Как политолог и как политик, я уверен, что Европа должна нести больше ответственности за собственную безопасность", - отметил он, отвечая на вопрос о том, как на европейском континенте может сказаться победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. "В этом вопросе не важно то, будет следующим президентом Джо Байден или Дональд Трамп, потому что у США другие интересы на мировой арене, и для Европы невозможно и неправильно надеяться, что нашу безопасность будут гарантировать США. Трансатлантическое сотрудничество важно для всего западного мира, для западных демократий, и так должно быть. Однако мы должны проявлять ответственность, больше заботясь о нашей обороноспособности, и должны повышать наши расходы на оборону", - добавил он.

В беседе с британским изданием глава чешского правительства также подверг критике своего венгерского коллегу Виктора Орбана за совершенный им визит в Москву и стремление выступить посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине.

"То, чем занимается Орбан, не соответствует ни интересам Европы, ни интересам моей страны, ни интересам украинцев. К сожалению, в сложившейся ситуации это помогает [президенту РФ] Владимиру Путину. И это неправильно", - сказал Фиала, сравнив действия Орбана с попыткой умиротворения фашистской Германии перед началом Второй мировой войны.