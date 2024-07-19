Позиция премьер-министра Британии внушает тревогу. Станет ли Украина его Ираком? (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Стармер поддерживает агрессию ВСУ, чтобы выслужиться перед США

Новоиспеченный премьер Кир Стармер делает громкие заявления в поддержку Киева исключительно ради пафоса, пишет The Guardian. Его цель — получить признание западных коллег, и не более. Автор статьи считает это обстоятельство "удручающим" и напоминает: однопартиец Стармера Блэр уже однажды поплатился за фанфаронство.

Саймон Дженкинс

Саммит НАТО стал шансом поработать над урегулированием, но вместо этого Стармер заговорил о ракетах большой дальности

К моменту вступления Кира Стармера в должность премьера было приурочено сразу несколько зарубежных мероприятий — специально для того, чтобы придать блеску его фигуре. Он посетил саммит НАТО и пообещал увеличить траты Британии на оборону, а также выделять Украине по 3 млрд фунтов стерлингов в год — очевидно, из собственного кармана. В слегка безрассудной манере Стармер заявил, что его переговоры с Джо Байденом носили "своевременный" характер и не упустили ни единой детали. Но это не все. Он хочет позволить Украине бить британскими ракетами по российской территории. Звучит хоть и смело, но не соответствует политике НАТО. В Министерстве обороны и на Даунинг-стрит позже пояснили, что в настоящее время Лондон нанесение подобных ударов не одобряет.

Лидерам следует остерегаться неожиданностей. Когда в 1997 году в лондонскую резиденцию премьер-министров прибыл Тони Блэр, никто и помыслить не мог, что уйти ему однажды придется под тяжким бременем войны в Ираке, которую называли жизненной необходимостью для британской нацбезопасности — то же самое сегодня говорят о ракетах для Украины. На деле же это был напыщенный жест, необходимый для того, чтобы повысить авторитет Блэра в глазах американцев. Лейбористские правительства зачастую не могут обойтись без пафоса и фанфар.

С момента начала полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году британские политики с его помощью демонстрируют собственную жесткость, включая нелепого Бориса Джонсона. И Владимир Зеленский с самого начала действует с ними заодно. Политики перегибают палку, требуя "тотальной победы" над Россией — хотя знают, что это маловероятно — а Зеленский с радостью принимает все их начинания и присылает многочисленные счета.

НАТО постоянно подчеркивает, что конфликт на Украине должен носить оборонительный характер — это одно из главных условий, на которых альянс оказывает поддержу Киеву. Не следует допускать его эскалации за пределы границ страны. Нельзя провоцировать Владимира Путина на более масштабные боевые действия, то есть применять оружие НАТО против целей в глубине российской территории. С этим, к счастью, пока проблем нет.

Однако Стармер, очевидно, данное мнение не разделяет. Во время визита в Вашингтон на прошлой неделе он вполне мог отдать приказ об ударах по российским военным объектам, хотя любое изменение в размещении вооружений НАТО требует коллективного решения. А Зеленский и рад готовности члена альянса к эскалации с последующим выделением многомиллиардных траншей. Франция и Германия, между тем, уже разрешили использовать идущую вне рамок НАТО военную помощь для нанесения ударов по территории России; США же тем временем дать отмашку пока не решаются.

НАТО уже давно стала стороной конфликта. Когда два года назад Россия остановила первоначальное наступление на Киев, все могло закончиться каким-нибудь грязным компромиссом, как в случае с Донбассом в 2014 году. Все продолжилось лишь потому, что НАТО, куда Украина не входит, предложила профинансировать военные усилия Зеленского. Пока он был готов отправлять на убой десятки тысяч мобилизованных, Запад был готов раскошеливаться.

По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на нее, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием. Пока Путин находится у власти, у него есть возможность опустошить крупные города Украины и нанести ей как минимум незначительную ядерную травму (Россия не намеревается применять на Украине ядерное оружие — прим. ИноСМИ). И НАТО окажется вынуждена усилить ответные меры.

Невоенные санкции против России с треском провалились. Вместо того чтобы остановить Путина, они лишь укрепили его позиции, попутно нанеся ущерб западным экономикам, поспособствовав автократиям и отрезав Россию от определенных идеологических сетей. Ослабли даже обратные каналы, игравшие столь важную роль во время Карибского кризиса и того, что разразился в 1983 году при Андропове.

Ничто не указывает на то, что Путин когда-либо жаждал горячей войны с Западом. Отправив войска на Киев, он совершил ужасную ошибку, из последствий которой как-то нужно выпутываться. Но в мире, где искусством миротворческой деятельности пренебрегают и высмеивают его как политику умиротворения, крайне удручает тот факт, что британский премьер-министр поддерживает конфликт. Станет ли Украина Ираком для Стармера?