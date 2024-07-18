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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО

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Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

С 8 по 17 июля под руководством Германии на Аляске проводятся очередные крупные учения НАТО – Arctic Defender-24. В них принимают участие более 80 самолетов и около 1000 военнослужащих из Канады, Франции, Испании и США.

Официально, в рамках учений отрабатывается действия союзников согласно статьи 5 устава НАТО. Примечательно, что акцент сделан на ведении воздушных боев в арктических условиях, посколько в США ледокольный флот еще не достиг своей оперативной готовности.

Отметим, что на время учений в Аляску было переброшено Европейское транспортное авиационное командование совместно с заправочной авиацией, в частности, были переброшены самолеты Airbus A330.

Еще одной особенностью учения Arctic Defender-24 являются то, что это первые из пяти отдельных учений в ходе развертывания авиации НАТО на севере США и Канады.

Стоит также понимать, что США и Канада активно готовятся к битве за Арктику.

Главным образом, помимо закупки ВВСТ, Канада сконцентрировалась на создании баз тылового обеспечения на севере страны, чтобы обеспечивать присутствие своих войск в Арктике круглогодично.

Таким образом, мы видим целенапрвленные и поступательные действия стран альянса по реализации своих интересов в Арктике, вытеснив оттуда Россию и Китай.

Николай Крылов

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Арктика
Военные учения
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Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО