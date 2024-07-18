Войти
Известия.ru

Стали известны подробности эксплуатации разбившегося в Подмосковье SSJ-100

350
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

ТАСС: разбившийся в Подмосковье самолет не совершил нужный облет после ремонта

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа», который потерпел крушение в районе подмосковной Коломны, по предварительной информации, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. Об этом 17 июля ТАСС рассказали в авиационных кругах.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, уточняется, что в реестре воздушных судов и других открытых источниках также нет информации о полетах этого борта. Согласно им, свой предпоследний полет Superjet-100 осуществил 3 мая 2024 года.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что в ходе контрольного облета, который выполняет экипаж специально «заточенных» на это летчиков-испытателей, отмечаются технические проблемы, которые впоследствии устраняются. Он подчеркнул, что обычный экипаж не готовят к тому, чтобы они умели сразу же распознавать технические неисправности самолета, потому пилоты в таком случае могут просто не успеть распознать проблему.

«Линейный экипаж в таком случае может вовремя не распознать проблему, в отличие от экипажа облета. Вторые готовы к различному спектру ситуаций, первых просто не готовят к такому», — сказал собеседник агентства.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находилось только три члена экипажа, они погибли.

Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).


Позднее, 16 июля, источник «Известий» рассказал, что предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье связана с неправильной установкой датчиков угла атаки во время техобслуживания самолета, что привело к несвоевременной активации системы защиты от сваливания. После катастрофы в разработавшем Superjet ПАО «Яковлев» указали на необходимость строгого соблюдения руководства по замене этих датчиков.

Также 16 июля стало известно, что специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа». Других подробностей не приводилось.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
СуперДжет-100
Похожие новости
10.10.2006
Создаваемый компанией "Сухой" самолет "Суперджет-100" будет востребован российскими авиакомпаниями
10.10.2006
Американцам ищут замену
09.10.2006
В 2007 году Управделами Президента РФ в 5 раз увеличивает расходы на приобретение авиатехники
09.10.2006
Путину разрешили продать "Cухого" иностранцам
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
23.08.2006
Игра в санкции
17.08.2006
На чем будут летать в России в XXI веке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 10:44
  • 153
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:14
  • 95
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 05:04
  • 2694
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России
  • 18.07 01:58
  • 1
Сменить представление о России (The National Interest, США)
  • 18.07 01:15
  • 1
Эксперт считает, что отношения Турции и России не несут угрозу НАТО
  • 17.07 20:25
  • 0
Ответ Razgon'у, и не только.
  • 17.07 19:20
  • 1
СССР как великий "трансформатор смыслов" и моделей
  • 17.07 16:55
  • 533
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.07 16:44
  • 65
Раскрыта готовность нового российского «Панциря»
  • 17.07 14:19
  • 8
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 14:15
  • 0
Воздушная разведка – новый уровень автоматизации
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО