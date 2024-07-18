В США заявили, что РФ и КНР приступили к сотрудничеству в космосе, которого ранее не было

Китай и Россия рассматривают заблаговременное использование космоса, еще до начала какого-либо возможного вооруженного конфликта, как важное средство сдерживания или изменения поведения потенциального противника, отметил директор Разведывательного управления Министерства обороны США Джеффри Круз

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Россия и Китай наладили такое сотрудничество в космической сфере, в том числе имеющее военное измерение, которого в прошлом не наблюдалось. С таким заявлением выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Джеффри Круз.

"Я бы сказал, что и Китай, и Россия рассматривают заблаговременное использование космоса, еще до начала [какого-либо возможного вооруженного] конфликта, как важное средство сдерживания или изменения поведения [потенциального противника]. И нам нужно быть к этому готовым", - считает шеф американской военной разведки. "<...> Мы видим, что Россия работает с другими [странами]", - сказал по этому поводу Круз. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего Китай. "Впервые некоторые исторические точки напряженности между этими двумя странами откладывают в сторону. И в одной из этих сфер - космосе - мы видим сотрудничество, которого в прошлом не видели", - заявил глава РУМО, не вдаваясь в подробности.

"Мы отслеживали в течение почти десятилетия намерение России получить способность размещать ядерный боезаряд в космосе. Они достигли той точки, в которой, по нашему мнению, приближаются к этому", - утверждал далее Круз. В свою очередь, глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг, принимавший участие в форуме вместе с Крузом, предположил, что подобное оружие "ставит под угрозу весь современный образ жизни". "Это совершенно неизбирательное оружие, оно [в случае применения] повлияет на спутники США, Китая, России, Европы, Индии, Японии", - полагает военачальник.

"Я бы сказал следующее: вам всем известно об отсутствии у России превосходства в сфере обычных вооружений. Мы видим, как это сегодня отражается на поле боя на Украине. И мы также видим их работу, направленную на то, чтобы придать новый импульс их оборонно-промышленной базе <...>. В силу отсутствия превосходства в сфере обычных вооружений они очень сильно концентрируют внимание на космических средствах как на асимметричном потенциале", - добавил директор РУМО, являющийся генерал-лейтенантом ВВС США.

Обвинения США и реакция России

В феврале текущего года правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, обвинило Россию, не предоставляя доказательств, в том, что Москва рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал 24 апреля, что Россия занимается разработкой противоспутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Существующих систем его доставки вполне достаточно, уточнил он. По словам замминистра, здесь нет "какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности".