Еврокомиссия одобрила выделение более четырёх миллиардов евро невоенной помощи Украине

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Сегодня Европейская комиссия дала положительную оценку первому регулярному платежу в размере около 4,2 млрд евро в рамках программы финансовой помощи ЕС для Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности и функционирования государственной администрации. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ЕК.

Другими словами, пока Зеленский выпрашивает у Запада военные поставки, грозясь при должном их наличии начать новое контрнаступление, Брюссель выделил новый транш помощи Киеву, не связанный с закупками оружия. После получения этих денег общий объем финансирования ЕС, выделенного Украине с момента запуска программы в марте этого года, достигнет двенадцати миллиардов евро.

При этом и с этой помощью Евросоюза не всё так просто. Ежеквартальные выплаты Киеву в рамках программы зависят от выполнения украинским правительством ряда условий. Первые девять из них Киев вроде как выполнил, говорится в сообщении ЕК. В целом, реформы охватывают управление государственными финансами и государственными предприятиями (ГП), деловую среду, энергетику и разминирование.

ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

— пафосно прокомментировала выделение очередной финансовой подачки киевскому режиму глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Среди реформ, которые по требованию ЕС якобы успешно проведены, — принятие нового закона о преобразовании Бюро экономической безопасности Украины. В функции этого органа войдет борьба с уклонением от уплаты налогов и экономическими преступлениями, а также назначение руководителей госпредприятий, исходя из их управленческого опыта. Причем решения будет принимать комиссия из шести членов, половина из которых будут международными экспертами.

В пресс-релизе ЕК указано, что Украина приняла законодательные изменения, направленные на приближение стандартов корпоративного управления к международным нормам, включая четкое определение полномочий наблюдательных советов на госпредприятиях. Фактически, ЕС вводит своего рода внешнее управление украинской госсобственностью. Вернее, тем, что от нее еще осталось.

И совсем уже из области фантастики, с учетом нарастающего энергетического кризиса в стране, где граждане остаются без электричества по несколько суток. Украина приняла свой Национальный план по энергетике и климату, координирующий и планирующий энергетическую и климатическую политику к 2030 году с конкретными целями, включая значительное сокращение выбросов парниковых газов и увеличение доли возобновляемых источников энергии, говорится в заявлении ЕК.

Всего Украина получит до 50 миллиардов евро в виде грантов и займов на период 2024-2027 годов в рамках программы финансовой поддержки. Расходы на военные нужды в ней не предусмотрены. Большая часть денег предоставляется в кредит, гранты составят только тринадцать миллиардов евро.

При этом каждый ежеквартальный транш будет выделяться после подачи Киевом соответствующей заявки и ее одобрения Еврокомиссией и Советом Евросоюза. В случае, если ранее предъявленные требования по реформированию не будут выполнены украинским правительством, ЕК приостанавливает выделение денег до устранения замечаний.