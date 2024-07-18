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Ростех

На предприятии ОДК внедрено отечественное оборудование для электронно-лучевой сварки

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Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации введена в эксплуатацию уникальная установка для электронно-лучевой сварки крупногабаритных деталей и узлов. Новое оборудование предназначено для производства корпусных деталей газотурбинных двигателей большой мощности, в частности ГТД-110М.

Установка спроектирована и изготовлена томской компанией по техническому заданию «ОДК-Сатурн». Новое отечественное оборудование имеет ряд преимуществ в сравнении с использовавшейся ранее установкой. Данная модель позволяет сократить время изготовления корпусных деталей и обеспечить высокое качество сварного соединения.

«Одно из решений Ростеха для энергетического комплекса — газовая турбина большой мощности ГТД-110М. Это современная российская разработка, которая позволит импортозаместить иностранное генерирующее оборудование. ГТД-110М производится серийно, первая турбина уже установлена на новой ТЭС „Ударная“ в Краснодарском крае. Сегодня потребность только российского рынка составляет несколько десятков единиц такого оборудования. Чтобы удовлетворить спрос, мы планируем выйти на выпуск до четырех турбин ежегодно. Для этого уже расширяются производственные мощности», — рассказали в Ростехе.

Новое оборудование позволяет выполнять сварку корпусных деталей с толщиной стенки до 100 мм и массой до 10 тонн. Контроль процесса сварки осуществляет один сварщик-оператор. Единый пульт управления как энергоблоком, так и электромеханическим комплексом позволяет специалисту перемещаться между иллюминаторами для осуществления визуального контроля, а наличие трех видеокамер высокой четкости — обеспечивать наблюдение за всем процессом и выполнять осмотр шва после сварки.

«При планировании технического задания мы учли все замечания по работе аналогичного оборудования, используемого в „ОДК-Сатурн“. Апробация установки прошла успешно. Мы провели сварку барабана компрессора ГТД-110М — качество соединения соответствует техническим требованиям, никаких дефектов не выявлено. Изготовление турбин большой мощности ГТД-110М является одной из приоритетных задач для „ОДК-Сатурн“. В этой связи мы регулярно работаем над совершенствованием технологической подготовки производства», — сказал главный сварщик «ОДК-Сатурн» Алексей Поляков.

В 2024 году «ОДК-Сатурн» продолжает оснащать производство уникальным высокопроизводительным оборудованием. Ранее на предприятии был внедрен российский пятикоординатный станок для лазерной сложно-контурной резки, прошивки мелкоразмерных отверстий и сварки деталей газотурбинных двигателей.

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