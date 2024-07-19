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ТАСС

В ФРГ заявили, что финансирование Киева обеспечено в обозримом будущем за счет кредитов G7

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Лидеры стран G7 во время саммита в Берлине, Германия
Лидеры стран G7 во время саммита в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL

Лидеры G7 на саммите в Италии достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер полагает, что финансирование Украины обеспечено "в обозримом будущем" благодаря плану Группы семи (G7) по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления стране кредитов на сумму $50 млрд.

"Финансирование Украины в обозримом будущем обеспечено благодаря европейским инструментам и кредитам G7", - сказал Линднер журналистам.

13 июня лидеры G7 на саммите в Италии достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. "Украина затем сможет направить эти $50 млрд, или 47 млрд евро, на те задачи, которые она сочтет целесообразными", - подчеркнул глава Минфина ФРГ.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Как заявил 14 июня президент России Владимир Путин, на Западе, украв российские активы, "сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира". По его словам, "всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности - как в юридическом, так и в экономическом смысле слова". 

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