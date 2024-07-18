Строптивая Венгрия становится катализатором гибели Евросоюза

Обстановка вокруг действующего председателя Евросоюза — Венгрии — продолжает стремительно накаляться. Самое удивительное, что виноват в этом не венгерский премьер Виктор Орбан, первым из глав ЕС предпринявший реальные шаги к достижению мира на Украине, а еэсовские функционеры и "ястребы". И чем глубже становится пропасть между ними, тем реальнее выглядит перспектива скорого краха еврообъединения.

"Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай, — злорадствует европейское издание Politico. — В письме, полученном POLITICO, 63 депутата Европарламента обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсола, заявив, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председателя Совета"".

Воистину, нет больших врагов демократии, чем сами демократы! Проповедники свободы слова, совести и действий, европейские левые лезут из собственной шкуры от гнева, как только появляется кто-то, рискующий в самом деле пользоваться этими правами. Не слепо, как овца, следовать предписанным и одобренным свыше курсом, а действовать так, как считает нужным. Говорить то, что считает нужным. Верить в то, во что он на самом деле верит, а не во что положено по действующим стандартам ЕС.

"Письмо, поддержанное депутатами Европарламента из ряда стран и парламентских групп, является последней попыткой осудить Будапешт за его нечестное президентство", — патетически заявляют авторы Politico. А почему нечестное? Только потому, что господин Орбан — заметим, как частное лицо, что не раз подчеркивала его служба протокола! — отправился в миротворческое турне? И вполне вероятно, за несколько дней сумел сделать для прекращения конфликта на Украине на порядки больше, чем евроболтуны за последние десять лет?

Ответ на этот вопрос — да. Только поэтому.

"ЕС управляется на основе консенсуса, и исключительность Венгрии вызвала гнев многих европейских лидеров, — напоминает катарская Al Jazeera в материале "Миротворческая миссия" Орбана: добился ли успеха лидер Венгрии?". — Юридическая служба Европейской комиссии заявила, что мирные предложения Орбана нарушают договоры ЕС, которые запрещают "любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза"".

А цели Евросоюза сегодня очевидны: любой ценой заставить Россию вернуться к ее прежнему статусу управляемой извне страны второго, если не третьего мира. Вынудить Москву признать свою политику последних двадцати лет ошибочной и согласиться со всеми расширениями НАТО и ЕС. Уничтожить российскую экономическую суверенность, оставив лишь добывающие и обрабатывающие отрасли промышленности.

Короче, ЕС мечтает превратить Россию в колонию, роль которой она успешно примеряла под руководством доморощенных демократов в 1990-х годах. С той только разницей, что на тот раз Европа не хочет повторять прежних ошибок. И не позволит русским иметь ни своей армии, ни своей религии, ни своей истории.

Есть лишь одно, зато решающее "но". Стремясь исправить прежние недоработки, нынешние мелкотравчатые европейские лидеры, большинство из которых давно не представляют интересов европейцев, совершают еще одну ошибку. На этот раз действительно фатальную.

Евросоюз забыл, что ответная реакция русских на усиление внешнего давления по своей силе всегда заметно превосходит его. И чаще всего ведет к разрушению инструментов давления. Иногда — вместе с государственностью тех, кто взял на себя эту роль.

"Высокопоставленные европейские источники, беседовавшие с "Аш-Шарк Аль-Аусат", утверждают, что США и ключевые члены ЕС знали о мирной инициативе Орбана, начавшейся с его визита в Киев, где он призвал Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня, — сообщает саудовское издание. — Но последние события и переговоры Орбана в Москве и Пекине повысили уровень беспокойства среди европейских партнеров. Они стали считать Орбана занозой в заднице Евросоюза и открыто обвинять его в том, что он действует по указке президента России Владимира Путина и экс-главы США Дональда Трампа".

Упоминание будущего (скорее всего) президента Америки как оппонента действующего курса ЕС неслучайно и закономерно. Сегодня Трамп — один из немногих политиков, понимающих, что Западу пора вплотную заняться внутренними проблемами, а не корчить из себя "мирового жандарма".

Экономические проблемы Европы и США настолько существенны, что без их решения оба конгломерата рискуют развалиться. Даже не на составные части, а на более мелкие элементы. У Америки шансов на подобное развитие событий, надо признать, немного. А вот сепаратистские тенденции, скажем, во Франции, Испании и даже Великобритании в последнее время настолько усилились, что всерьез угрожают целостности осколков бывших империй. То же касается и Германии, где жители восточных земель все громче заговаривают о желании вернуться в ГДР.

Что же, зная обо всем этом, предпринимают европолитики и еврочиновники? Ни-че-го! Они продолжают искать способы втянуть в свой прогнивший союз такую же прогнившую Украину и насквозь коррумпированную Молдавию. Они "приветствуют европейский выбор" Армении, отлично зная, что он — всего лишь способ навязать Еревану антироссийский курс. Они негодуют и кричат по поводу "измены курсу евроинтеграции" в Грузии, где всего лишь решили ограничить раздутые права секс-меньшинств и иностранных агентов влияния.

Словом, ЕС занят вопросами, которые, по совести говоря, его вообще не касаются. А пока Брюссель увязает во внешнеполитических играх, европейские избиратели все активнее голосуют против. О чем свидетельствуют и постоянные успехи Виктора Орбана на выборах в Венгрии, и массовая поддержка Роберта Фицо в Словакии, и успех правых на выборах во Франции.

Жители Европы хотят решения своих накопившихся проблем, а политики — наказания непокорных, начиная с России и Китая и заканчивая Венгрией и Словакией. И даже не стесняются говорить об этом вслух! "Мы еще не заставили венгерский народ оказать давление на Орбана, только потому, что мы пока не поставили ультиматум: выбрать между выгодами, которые люди получают, проживая при коррумпированном режиме, направляющем к нему деньги ЕС, [и] платой за демократию", — цитирует Al Jazeera, эксперт по международным отношениям из берлинского аналитического центра the Centre for Liberal Modernity Бенджамина Таллиса.

Размахивать зажженным фитилем, сидя на пороховой бочке — дурацкая затея. Такая же, как требовать от всех вокруг соблюдения "порядка, основанного на правилах", когда у тебя самого дома — полный бардак. Тот, кто не осознает этого, в ближайшем времени гарантированно потерпит поражение в политической борьбе.

В Америке это наконец-то поняли. После недавнего покушения на Трампа стало ясно, что он перестраивает предвыборную стратегию и ориентируется на решение внутренних американских проблем. Это удивительно, поскольку именно Соединенные Штаты громче всех претендовали на роль мирового "решалы". Но, видимо, американские политики все-таки обращают внимание на то, чего требуют их избиратели. А вот европейские привыкли к выполнению поступающих из-за океана команд — и перестали думать самостоятельно. Когда хозяин почему-то перестает командовать, они даже не пытаются понять, почему так случилось. Вместо этого они еще старательнее выполняют последние указания, доводя послушание до полного абсурда. Попытки избавиться от "занозы в заднице Европы" Виктора Орбана и выгнать из еврообъединения "строптивую" Венгрию — пример именно такого поведения.

Пока Америка думает, как сохранить себя, ЕС делает все, чтобы самоликвидироваться. Самое главное — не мешать европейским "демократам". Ведь выстраивать отношения с отдельными странами Европы, как показывает пример Венгрии и Словакии, России куда удобнее. И куда выгоднее.

Антон Трофимов