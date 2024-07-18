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Военное обозрение

Главным представителем НАТО на Украине станет курировавший вывод войск из Афганистана экс-замгенсека альянса

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Источник изображения: topwar.ru

Довольно примечательная информация поступает из штаб-квартиры Североатлантического альянса. Уходящий вскоре в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главным представителем альянса на Украине британца Патрика Тёрнера. Ранее он занимал должность заместителя генерального секретаря НАТО по операциям, военной политике и планированию, а до этого несколько лет был помощником генсека западного военного блока.

Именно в период его нахождения на этом посту в 2021 году силы НАТО, состоящие в основном из военнослужащих армии США, после двадцати лет присутствия спешно покинули, а фактически бежали из Афганистана. Такой вот, быть может случайный, а может, и вполне себе прозрачный намек на будущее Украины получился. Ведь именно Тернер, занимавший пост заместителя генсека альянса в 2018-2022 годах, координировал зарубежные миссии НАТО, в том числе в Афганистане, Косово и Ираке.

В среду (17 июля 2024 г.) генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил о назначении высокопоставленного представителя, который возглавит Представительство НАТО в Украине (NRU). Патрик Тернер вступит в должность в Киеве в сентябре 2024 года. Ранее он занимал должности помощника Генерального секретаря НАТО по операциям и помощника Генерального секретаря по оборонной политике и планированию, а также ряд руководящих должностей государственной службы Соединенного Королевства

— говорится в заявлении пресс-службы НАТО, опубликованном на сайте альянса.

Договоренность о появлении новой должности в структуре альянса была достигнута на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. В заявлении пресс-службы отмечается, что в обязанности главного представителя на Украине будет входить координация оказания военной помощи Киеву и обучения солдат ВСУ. Кроме того, Тернер станет главным советником для НАТО в части взаимодействия с Киевом и оценки реальной, а не отфильтрованной офисом Зеленского, ситуации в ходе конфликта на Украине.

Сам Тернер уже выразил большое удовлетворение назначением на эту должность и заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет прибыть в Киев, чтобы начать «тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами по НАТО». В свою очередь, Столтенберг заявил, что очень рассчитывает на успешную работу Тернера на новом посту.

С учетом того, что новая должность была учреждена на самом высоком уровне во время встречи лидеров стран альянса, у Тернера на Украине будут довольно широкие полномочия. Кроме того, он станет своего рода «смотрящим» от НАТО, кандидатуру которого, учитывая его солидный опыт, наверняка не без оснований одобрили в Вашингтоне и Лондоне. Хотя обязанности представителя альянса в Киеве весьма «союзнические», наверняка он будет внимательно следить за действиями украинских правителей и, скорее всего, даже отдавать им распоряжения от имени своего начальства.

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Страны
Афганистан
Ирак
США
Украина
Проекты
NATO
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