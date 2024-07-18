Военный эксперт: вот оно, главное преимущество беспилотника

Военный эксперт Дрозденко назвал преимущество беспилотных систем

Эффективность современных беспилотных систем и авиации сравнил в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Реализация технологии управления беспилотником через спутник обойдется недешево, но она является более эффективной, чем любой новейший истребитель, считает главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

В России впервые успешно реализована технология управления беспилотным летательным аппаратом через космический спутник. Эксперимент провели АО "Спутниковая система "Гонец"" и компания "Геоскан".

"Главное преимущество БПЛА в том, что они беспилотные, то есть внутри машины не нужно создавать "кокон безопасности" для живого существа, систем управления взаимодействия человек – машина. Вот оно, главное преимущество. А цена – это как раз не фактор. Если взять, например, американский тяжелый беспилотный разведывательный аппарат Global Hawk, то он стоит дороже, чем истребитель F-35. Его стоимость 120 – 140 миллионов долларов за штучку. Так что не ценой тут меряется", – сказал Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik.

Беспилотные системы имеют явное преимущество, продолжил военный эксперт.

"Когда мы выносим за контур системы тот самый человеческий фактор, то появляются дополнительные технические возможности: машина становится легче, не нужно думать про человека, который должен чем-то дышать, что-то пить и тому подобное. Соответственно, увеличивается дальность и время полета, многие другие вещи. Но самое главное, что во всей этой системе "человек – машина" самым дорогим элементом является человек, и даже не в моральном плане, а в материальном. Подготовка современного пилота обходится существенно дороже и дольше изготовления самого самолета. Поэтому вот оно, главное преимущество беспилотника", – заключил Дрозденко.