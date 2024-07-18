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ТАСС

ABC: следующие два-три месяца могут стать для ВСУ самыми тяжелыми в 2024 году

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Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Emilio Morenatti

По информации телеканала, военные эксперты сходятся во мнении, что в нынешних условиях Россия одержит верх в затяжном конфликте с Украиной, если только ВСУ не нанесут неожиданный удар

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженным силам Украины (ВСУ) становится все труднее противостоять российским силам в зоне СВО, следующие два-три месяца могут оказаться для них самыми тяжелыми в этом году. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на экспертов.

Телеканал отмечает, что полугодовая задержка в поставках американской военной помощи Украине, возобновившихся в конце апреля, создала возможность для наступления российских сил в зоне СВО. ВСУ же, опоздав с возведением оборонительных линий, теперь пытаются остановить последовательное продвижение ВС РФ, превосходящих их в качестве экипировки и численности личного состава. По словам военного аналитика вашингтонского Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом) Майкла Кофмана, следующие два-три месяца могут стать для Украины "самыми тяжелыми в этом году".

По данным телеканала, военные эксперты сходятся во мнении, что в нынешних условиях Россия одержит верх в затяжном конфликте с Украиной, если только ВСУ не нанесут неожиданный удар. Однако, по их словам, украинские силы не смогут перейти в контрнаступление по меньшей мере до конца года.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Для Украины было предусмотрено выделение $61 млрд. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.

17 июля бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политический класс США создал ад для украинцев, и призвал остановить конфликт. Ранее он подчеркивал, что дальнейшее выделение денег Киеву не имеет смысла, поскольку итог украинского конфликта уже предрешен. 

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Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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