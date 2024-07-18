Упущенная возможность достичь мира на саммите НАТО в Вашингтоне (The American Conservative, США)

Президент Джо Байден выступает с речью по случаю 75-й годовщины НАТО в Аудитории Эндрю У. Меллона во вторник, 9 июля 2024 года, в Вашингтоне.

TAC: саммит альянса в Вашингтоне лишь обострил конфликт на Украине

Саммит НАТО в Вашингтоне мог бы стать для альянса и Украины прекрасной возможностью совместно разработать серьезный дипломатический вариант прекращения боевых действий, пишет TAC. Но политика НАТО, за которой стоит администрация Байдена, гарантирует лишь продолжение бойни.

Рэнд Пол (Rand Paul)

На прошлой неделе НАТО провела саммит в Вашингтоне, отметив свое 75-летие. Как и на других недавних встречах, альянс подтвердил давнюю клятву, что Украина непременно станет членом — пусть и в некий нераскрытый срок в будущем. Настойчивые уверения НАТО, что их страна рано или поздно вольется в альянс, лишь подталкивают Россию к дальнейшему наступлению. Вместо того, чтобы работать над мирным урегулированием путем переговоров, политика НАТО, за которой стоит главным образом администрация Байдена, гарантирует лишь продолжение бойни на Украине.

Российские чиновники десятилетиями ясно давали понять, что принятие Украины в НАТО нарушит красную черту. Уильям Бернс, тогдашний посол США в России, а ныне директор ЦРУ, заявил в 2008 году с предельной откровенностью:

“Вступление Украины в НАТО — ярчайшая изо всех красных линий для российской элиты (не только Путина). Более чем за два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от амбалов в темных коридорах Кремля до самых решительных либеральных критиков Путина, я еще не нашел никого, кто бы счел членство Украины в НАТО чем-то иным, чем прямым вызовом российским интересам”.

Однако американские чиновники не прислушались к проницательному наблюдению Бернса. Несмотря на решительные протесты России, союзники по НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году согласились, что и Украина, и Грузия в будущем станут членами альянса. Это судьбоносное решение в корне изменило восприятие угрозы со стороны США и НАТО в Москве. Вашингтонская внешнеполитическая элита может лишь усмехнуться от мысли, что расширение НАТО за счет Украины и Грузии представляет для России угрозу, однако разумное управление государством требует учитывать, как ваши действия воспримут противники — и, соответственно, как на них отреагируют.

Включение в НАТО новых стран не должно быть самоцелью. Страны следует звать в альянс лишь в том случае, если это повысит безопасность действующих членов. Присоединение Украины приведет к прямо противоположному результату и усугубит риск прямой войны между НАТО и Россией. Обещание администрации Байдена и НАТО принять Украину в альянс в туманном будущем — очевидная логическая непоследовательность. Если Байден убежден, что в национальных интересах США отправлять американские войска сражаться и гибнуть за Украину в отдаленном будущем, то почему же не в национальных интересах США сделать это прямо сейчас, когда Украина подвергается решительному нападению?

Ответ прост: потому что воевать с Россией (ядерной державой, располагающей более чем 5 000 боеголовок) ради Украины не в интересах Америки — ни сейчас, ни в дальнейшем. Посему манить Украину членством в НАТО — худший сценарий из возможных. Этот подход лишь усиливает российскую рекакцию, обеспечивает московским “ястребам” легкую пропагандистскую победу (дескать, России противостоит весь альянс НАТО) и уводит Украину ложными посулами к уничтожению всей страны.

При всех оценках, что обе стороны понесли огромные потери, ни Россия, ни Украина так и не добились решительной победы на поле боя. Как заметил еще в конце 2023 года бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, боевые действия зашли в тупик. Хотя Украина доказала, что способна нанести значительный урон российским войскам, основная динамика боевых действий, а также реалии живой силы и промышленного потенциала подсказывают, что Украина вряд ли достигнет заявленной цели — изгнать все российские войска и вернуть всю занятую ими территорию, включая Крым. Но и Россия не только не достигла своей цели по смене режима на Украине, но и не утвердила контроль над четырьмя областями, которые аннексировала в 2022 году.

История учит, что большинство войн заканчивается за столом переговоров. Главный разменный козырь для Украины — обязательство отказаться от стремления в НАТО и принять нейтралитет. Перед началом боевых действий Москва представила список гарантий безопасности для разрядки в Европе, куда вошел и пункт об отказе Киева от членства в НАТО. После начала спецоперации российские и украинские переговорщики встретились в апреле 2022 года и обсудили мирное урегулирование, при этом украинская сторона выдвинула обещание не вступать в НАТО. Хотя переговоры не привели к окончательному мирному договору (по-видимому, в том числе из-за давления Запада на Киев), реальность такова, что Украина была готова обменять свои несбыточные надежды на членство в НАТО на нейтралитет и мир. Это предложение остается ключом к переговорам по прекращению конфликта и поныне.

Саммит НАТО в Вашингтоне мог бы стать для альянса и Украины прекрасной возможностью совместно разработать серьезный дипломатический вариант прекращения боевых действий— вместо того, чтобы поощрять дальнейшие страдания, гибель и разорение. Администрации Байдена, со своей стороны, следовало найти в себе мужество подвести альянс к такому выводу. Но, увы, мясорубка на Украине продолжится.

Рэнд Пол — младший сенатор США от штата Кентукки