Более 30 российских решений для защиты от дронов представили на Сахалине.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На аэродроме "Пушистый" в Сахалинской области в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" продемонстрировали более 30 видов современного российского оборудования для защиты объектов от противоправного применения БПЛА, а также новейшие отечественные беспилотники различного назначения, сообщает пресс-служба НТИ.

Речь про радиолокационные станции (РЛС), средства радиомониторинга и радиоэлектронного подавления (РЭП).

"Тестирование технологий контроля неба в таком формате проводятся в нашей стране впервые. Благодаря поддержке НТИ и руководства Сахалинской области на площадке “Архипелаг 2024” удалось собрать крупнейших российских производителей оборудования и проверить возможности его интеграции в единую цифровую платформу для защиты от БПЛА. Опыт, полученный в ходе практического применения систем на Сахалине, позволит наладить более тесное взаимодействие между разработчиками оборудования и ускорить создание качественно новых решений в интересах государства", — приводит пресс-служба слова председателя правления группы ФТК (соорганизатора "Архипелаг 2024") Ивана Поминова.

Отмечается, что основная цель мероприятия — обучить представителей органов власти, собственников объектов промышленной инфраструктуры, а также региональные команды актуальным методам оценки уязвимостей, определения угроз, а также ознакомить их с работой современных технических решений для обнаружения, сопровождения и подавления БПЛА.

Помимо демонстрации работы технологических решений на аэродроме "Пушистый" специалисты Группы ФТК проводят обучение комплексному применению оборудования. Проверка и закрепление полученных знаний проводится в формате деловой игры. Для этого участники делятся на несколько команд, каждая из которых отрабатывает свой уникальный метод защиты объекта от БПЛА.

Среди продемонстрированных на "Пушистом" решений был, например, программный комплекс "Ступор" одноименной компании, который используется для выявления и подавления БПЛА. В состав "Ступора" входит комплекс, способный обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более 5 километров, а также система подавления дронов, которая обеспечивает нейтрализацию беспилотников на расстоянии более 2 километров за счет прицельного радиоэлектронного подавления. "Ступор" способен работать без помощи оператора комплекса за счет применения технологии искусственного интеллекта, предусмотренного программным обеспечением.

Также на площадке представлена и работает система контроля за воздушным пространством (СКВП), разработанная Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА). Она может отслеживать одновременно несколько десятков летательных аппаратов, в том числе малоразмерных квадрокопетеров, определяя их высоту полета и расстояние до них.

СКВП состоит из радиолокационной станции воздушного обзора пространства (РЛС) и автоматизированного рабочего места оператора (АРМ). Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 километров, средних беспилотников типа "Орлан-10" — не менее 18 километров, а малоразмерных дронов — 7 километров. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью более 250 м/с.

Также в рамках трека была продемонстрирована работа программно-аппаратного комплекса "Панорама-А500" Группы ФТК, с помощью которого проверялись технические характеристики решений по защиты от беспилотников, а также возможности комплекса по обнаружению каналов управления и передачи данных БПЛА, в качестве самостоятельного поста системы защиты объекта.

"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.

Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.