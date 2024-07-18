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В России назвали «убийцу» западных истребителей F-16

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Полковник Матвийчук назвал перехватчики МиГ-31 ВС РФ «убийцами» западных F-16

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал самолеты-перехватчики МиГ-31, применяемые Вооруженными силами (ВС) РФ, «убийцами» западных истребителей F-16, которые западные страны планируют поставить Украине. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук объяснил преимущество российского самолета.

Ранее польское издание Komputer Swiat писало, что российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ будут представлять опасность для истребителей F-16, который обещают передать Воздушным силам Украины. «Дебют самолетов F-16 на Украине — это вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37М», — пишет издание.

«МиГ-31 — это высотный скоростной истребитель. По объему вооружений, которые он может носить, он превосходит F-16 приблизительно в 2,6 раза. Он способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал". Это самолет будущего при всей его архаичности, так как по скорости, по высотам, по вооруженности он превосходит F-16», — объяснил Матвийчук.

Если вдруг F-16 задумает вступить с МиГ-31 в бой, то у F-16 шансов выйти победителем из этой схватки нет никаких. (...) МиГ-31 — действительно убийца F-16

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

В июле издание Military Watch Magazine писало, что МиГ-31БМ востребованы из-за своих летных характеристик и возможностей бортовой радиолокационной станции, которая позволяет реализовать максимальную дальность ракет Р-37М.

В том же месяце Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о передаче Минобороны России партии МиГ-31 после ремонта и модернизации.

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