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Интерфакс-АВН

Отряд российских боевых кораблей вошел в Красное море

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Крейсер "Варяг"
Крейсер "Варяг".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Отряд кораблей в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в среду.

"В настоящий момент экипажи кораблей ТОФ продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода. Несколькими днями ранее моряки-тихоокеанцы завершили выполнение учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Дальний поход отряда кораблей ТОФ начался 22 января текущего года, информирует пресс-служба флота.

По её данным, за время похода российские моряки "провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море".

Совершены деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи, говорится в сообщении. Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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