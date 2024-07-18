"Спутникс" изучит влияние космической погоды на системы спутников

Запуск нового аппарата запланирован на конец года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская частная компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group) создала микроспутник ArcticSat для изучения влияния космической погоды на системы космических аппаратов в приполярных областях планеты. Запуск нового аппарата запланирован на конец 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Спутникс" создала космический аппарат для Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Спутник для исследования влияния космической погоды на системы космических аппаратов планируется вывести на орбиту в конце этого года", - заявили в пресс-службе. Кроме того, спутник планируется использовать в интересах мониторинга судов в акватории Севморпути.

"Результаты данного проекта интересны нам и другим участникам космической отрасли с точки зрения своей практической значимости, и в перспективе могут позволить нам увеличить срок активного существования малых спутников на орбите, повысить качество работы систем связи", - привели в пресс-службе слова генерального директора компании "Спутникс" Владислава Иваненко.

В компании отметили, что ученые и студенты интегрируют в аппарат размерности 3U формата CubeSat (габариты 30х10х10 см) детектор космической радиации, обзорную камеру, а также приемник сигналов автоматической идентификационной системы для получения информации о местоположении и характеристиках морских судов.

Там добавили, что кроме полезной нагрузки на борт микроспутника поместят арт-объект российской художницы Насти Миро в виде осьминога. Он является частью проекта "Октонавтика", призванного привлечь внимание к проблеме космического мусора.

"Спутникс" разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок. Они используются в автоматической идентификационной системе для мониторинга судоходства, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга.