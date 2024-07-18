Войти
ТАСС

"Спутникс" изучит влияние космической погоды на системы спутников

306
0
0
Изображение: ООО "СПУТНИКС"
Изображение: ООО "СПУТНИКС".

Запуск нового аппарата запланирован на конец года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская частная компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group) создала микроспутник ArcticSat для изучения влияния космической погоды на системы космических аппаратов в приполярных областях планеты. Запуск нового аппарата запланирован на конец 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Спутникс" создала космический аппарат для Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Спутник для исследования влияния космической погоды на системы космических аппаратов планируется вывести на орбиту в конце этого года", - заявили в пресс-службе. Кроме того, спутник планируется использовать в интересах мониторинга судов в акватории Севморпути.

"Результаты данного проекта интересны нам и другим участникам космической отрасли с точки зрения своей практической значимости, и в перспективе могут позволить нам увеличить срок активного существования малых спутников на орбите, повысить качество работы систем связи", - привели в пресс-службе слова генерального директора компании "Спутникс" Владислава Иваненко.

В компании отметили, что ученые и студенты интегрируют в аппарат размерности 3U формата CubeSat (габариты 30х10х10 см) детектор космической радиации, обзорную камеру, а также приемник сигналов автоматической идентификационной системы для получения информации о местоположении и характеристиках морских судов.

Там добавили, что кроме полезной нагрузки на борт микроспутника поместят арт-объект российской художницы Насти Миро в виде осьминога. Он является частью проекта "Октонавтика", призванного привлечь внимание к проблеме космического мусора.

"Спутникс" разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок. Они используются в автоматической идентификационной системе для мониторинга судоходства, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
ЯО
Похожие новости
17.06.2008
Россия готова помочь Великобритании в утилизации атомных подлодок
30.04.2008
В бой идут модернизированные старики
09.04.2008
Сможет ли российский флот бросить вызов НАТО?
09.01.2008
ПРО 2007
23.07.2007
"Ленком" под водой
02.07.2007
Кокошин: Судостроение будет использовать нанотехнологии
05.04.2007
Балтийский завод выпустил в плавание атомоход "50 лет Победы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 10:44
  • 153
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:14
  • 95
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 05:04
  • 2694
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России
  • 18.07 01:58
  • 1
Сменить представление о России (The National Interest, США)
  • 18.07 01:15
  • 1
Эксперт считает, что отношения Турции и России не несут угрозу НАТО
  • 17.07 20:25
  • 0
Ответ Razgon'у, и не только.
  • 17.07 19:20
  • 1
СССР как великий "трансформатор смыслов" и моделей
  • 17.07 16:55
  • 533
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.07 16:44
  • 65
Раскрыта готовность нового российского «Панциря»
  • 17.07 14:19
  • 8
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 14:15
  • 0
Воздушная разведка – новый уровень автоматизации
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО