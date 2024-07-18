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«Роскосмос» не заметил серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению

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Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости.

«Роскосмос» не заметил серьезных предложений от частников по ракетостроению

Серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Отчасти пока еще у нас нет серьезных предложений по ракетостроению», — заметил руководитель, добавив, что в ближайшие годы эта функция останется за госкорпорацией.

Борисов отметил, что за государством останется также финансирование научных программ, связанных с изучением космоса, и пилотируемая космонавтика.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмосу» и частным компаниям нужно добиваться финансирования для производства 400 спутников год.

Также в июле Борисов на пленарном заседании Госдумы заявил, что Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике, иначе ее может ждать участь Герострата.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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