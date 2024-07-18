«Роскосмос» не заметил серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению

«Роскосмос» не заметил серьезных предложений от частников по ракетостроению
Серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Отчасти пока еще у нас нет серьезных предложений по ракетостроению», — заметил руководитель, добавив, что в ближайшие годы эта функция останется за госкорпорацией.
Борисов отметил, что за государством останется также финансирование научных программ, связанных с изучением космоса, и пилотируемая космонавтика.
Ранее глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмосу» и частным компаниям нужно добиваться финансирования для производства 400 спутников год.
Также в июле Борисов на пленарном заседании Госдумы заявил, что Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике, иначе ее может ждать участь Герострата.