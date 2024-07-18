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ТАСС

Европарламент принял резолюцию по Украине с критикой дипломатии Орбана

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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

В документе поддержали снятие ограничений на использование западных систем вооружений для ударов по военным целям на территории России

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящен критике дипломатических визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и КНР. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За документ проголосовали 495 депутатов, 137 выступили против. Еще 47 воздержались от голосования.

В своей резолюции ЕП вновь подтвердил, что будет оказывать разностороннюю поддержку Киеву так долго, как это потребуется "для обеспечения победы Украины". Депутаты поддержали снятие ограничений на использование западных систем вооружений, поставленных Украине, против военных целей на территории России, а также выступили за принятие надежного правового режима для конфискации российских государственных активов, замороженных в странах ЕС.

Однако один из самых обширных пунктов резолюции посвящен критике "мирного вояжа" премьера Венгрии в РФ и КНР. Авторы резолюции подчеркнули, что во время своих поездок он не представлял ЕС, и считают, что таким образом он "грубо нарушил договоры и общую внешнюю политику ЕС, включая принцип лояльного сотрудничества".

"Это нарушение должно иметь последствия для Венгрии. [Европарламент] сожалеет, что Венгрия злоупотребляет своим правом вето в Совете ЕС, препятствуя оказанию существенной помощи Украине, настоятельно призывает Венгрию снять блокировку финансирования Европейского фонда мира для Украины, включая согласованное возмещение государствам-членам за уже оказанную военную помощь", - говорится в данном пункте резолюции. 

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Страны
Венгрия
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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