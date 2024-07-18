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ТАСС

Карл III пообещал продолжить оказывать полную поддержку Украине

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Карл III
Король Великобритании Карл III.
Источник изображения: www.aljazeera.com

Великобритания будет прилагать усилия в предоставлении Киеву пути в НАТО, отметил король

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании продолжить поддерживать Украину и играть ведущую роль в предоставлении Киеву пути к членству в НАТО. Об этом заявил в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва король Великобритании Карл III.

"Мое правительство будет продолжать предоставлять полную поддержку Украине и ее народу и будет прилагать усилия, чтобы играть ведущую роль в предоставлении Украине ясного пути к членству в НАТО", - заявил монарх.

Карл III также заявил о "незыблемой приверженности НАТО" со стороны Великобритании, обещав сохранить сильные вооруженные силы, "включая средства ядерного сдерживания". "Чтобы гарантировать, что оборонные возможности Великобритании соответствуют меняющейся природе глобальных стратегических угроз, мое правительство проведет стратегический оборонный обзор", - заявил глава государства. Тронную речь традиционно готовит правительство, отображая в ней свои приоритеты. 

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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