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РИА Новости

"Шаг к прорыву". Военный эксперт об управлении БПЛА через спутник

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Беспилотное воздушное судно "Геоскан 201", оснащенное экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе
Беспилотное воздушное судно "Геоскан 201", оснащенное экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос

Военный эксперт Литовкин оценил эксперимент по управлению БПЛА через спутник

В России впервые использовали технологию управления беспилотником через космический спутник. В эфире радио Sputnik значение этого эксперимента оценил военный эксперт Виктор Литовкин.

В России впервые успешно реализована технология управления беспилотным летательным аппаратом через космический спутник, сообщили в пресс-службе компании "Гонец", входящей в "Роскосмос".

Эксперимент провели АО "Спутниковая система "Гонец"" и компания "Геоскан". Были успешно переданы данные о местоположении, а также телеметрические данные беспилотника, а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БПЛА на место запуска, отмечается в сообщении.

Тестирование проходило с помощью беспилотника "Геоскан 201", который оснастили экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал это первым шагом к прорыву в развитии беспилотных систем.

"Значение это имеет большое. Потому что мы, таким образом, создаем возможности для запусков больших беспилотников на большие расстояния. У американцев так летает Global Hawk – его запускают на Сицилии, а он кружит над Черным морем. У нас таких больших беспилотников нет, но мы движемся к этому. У нас есть "Охотник", который мы испытали, он должен летать вместе с истребителем Су-57. Но создаются и такие беспилотники, которые будут летать без самолета на большие расстояния, а мы будем руководить ими через спутники. Это удобно, эффективно и рационально. Идут испытания, а это уже шаги к тому, чтобы совершить прорыв", – сказал Виктор Литовкин.

По мнению военного эксперта, пока рано говорить о применении этой спутниковой системы в зоне СВО.

"Это начало только. Пока смысла нет использовать эту систему в зоне СВО. Мы пока справляемся с другими системами, которые работают: и "Герань", и "Орланы", и другие системы, которые работают под управлением наших операторов", – заключил Литовкин.
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Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Гонец-М
ПАК ФА
Компании
Роскосмос
Проекты
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