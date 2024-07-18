"Шаг к прорыву". Военный эксперт об управлении БПЛА через спутник

Военный эксперт Литовкин оценил эксперимент по управлению БПЛА через спутник
В России впервые использовали технологию управления беспилотником через космический спутник. В эфире радио Sputnik значение этого эксперимента оценил военный эксперт Виктор Литовкин.
В России впервые успешно реализована технология управления беспилотным летательным аппаратом через космический спутник, сообщили в пресс-службе компании "Гонец", входящей в "Роскосмос".
Эксперимент провели АО "Спутниковая система "Гонец"" и компания "Геоскан". Были успешно переданы данные о местоположении, а также телеметрические данные беспилотника, а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БПЛА на место запуска, отмечается в сообщении.
Тестирование проходило с помощью беспилотника "Геоскан 201", который оснастили экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал это первым шагом к прорыву в развитии беспилотных систем.
По мнению военного эксперта, пока рано говорить о применении этой спутниковой системы в зоне СВО.