Эксперты считают, что Запад должен выступить против вступления Украины в НАТО

По мнению экспертов, это позволит создать условия для "долгосрочного и стабильного мира"

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Лидеры стран Запада должны публично выступить против вступления Украины в Североатлантический альянс для достижения мира. Такое мнение выразили эксперты, работающие над проектом прикладной истории Белферского центра науки и международных отношений, в опубликованной журналом The National Interest статье.

С их точки зрения, "медленное продвижение" Украины к статусу страны - члена НАТО, вероятно, будет нести для государства "больше рисков, чем пользы". Отмечается, что Западу следует минимизировать риски для суверенитета страны и признать ее нейтралитет. Это, по мнению экспертов, позволит создать условия для "долгосрочного и стабильного мира". Вместе с тем Украине следует отказаться от претензий на территории до начала мирных переговоров, как этого требует президент страны Владимир Зеленский, считают авторы статьи.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 11 июля 2023 года НАТО приняла итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны - в альянсе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.