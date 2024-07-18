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Военное обозрение

На вооружение 12-й бригады НГУ «Азов» поступили модернизированные советские БМП-1ТС с боевым модулем «Копье-Синтез»

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружении националистов из 12-й бригады Нацгвардии «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) поступили модернизированные боевые машины пехоты БМП-1ТС. Об этом говорится на официальном ТГ-канале бригады.

Некоторое количество украинской версии советской боевой машины пехоты БМП-1 с буквами «ТС» поступило на вооружение националистов «Азова»*. Сколько всего таких БМП получила бригада, не сообщается, но, скорей всего, немного, такой техники практически не осталось. Доказательством может служить то, что «Азову»* волонтеры поставляют старые британские бронетранспортеры FV432, так как просто не на чем ездить. Накануне в бригаду поступило 15 старых британских гусеничных бронетранспортеров FV432 и две БРЭМ FV434 на их базе, снятых с вооружения британской армии.

Но речь не о британских БТР, а старых советских БМП-1, прошедших украинскую модернизацию. Как сообщалось ранее, вся модернизация состоит в том, что с БМП снимают башню со старой советской 73-мм пушкой «Гром», а вместо нее устанавливают боевой модуль «Копье-Синтез» также украинской разработки. Впервые такую версию БМП показали в 2021 году.

Также данная БМП должна была получить другой десантный отсек с расположенными креслами десанта вдоль бортов и откидывающуюся аппарель вместо задних дверей-топливных баков, но как там на самом деле, пока непонятно, так как все фото сделаны с переднего ракурса. В состав вооружения модуля «Копье-Синтез» входит 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет, ПТРК «Барьер» с двумя ракетами и шесть 81-мм пусковых установок дымовых аэрозольных гранат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-1
Компании
Росгвардия
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