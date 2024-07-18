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ЦАМТО

Индийская BEL примет участие в программе модернизации парка БМП СВ Индии до стандарта БМП-2М

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БМП-2 ВС Индии. Источник: Перископ 2.

ЦАМТО, 17 июля. Индийская компания Bharat Electronics Ltd. (BEL) получила контракт на поставку ряда систем в поддержку программы модернизации боевых машин пехоты БМП-2/-2К Сухопутных войск Индии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, государственная компания в заявлении на Бомбейской фондовой бирже от 28 июня 2024 года объявила, что в рамках сделки на сумму 31,72 млрд. индийских рупий (380,5 млн. долл. США) она интегрирует в БМП-2 систему прицеливания и управления огнем (FCS) собственной разработки. Контракт также включает комплексный пакет инженерной поддержки.

BEL подписала контракт с Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL), другой государственной компанией, которая проведет модернизацию БМП-2 до стандарта БМП-2М в рамках контракта, объявленного Министерством обороны Индии в марте. Проект включает модернизацию в общей сложности 693 боевых машин пехоты.

BEL не раскрыла других подробностей о своем контракте с AVNL, включая ожидаемую дату его завершения.

Согласно данным МО Индии, программа модернизации до уровня БМП-2М включает, в том числе, интеграцию систем ночного видения, основного прицела наводчика, панорамного прицела командира и СУО с автоматическим отслеживанием цели.

Системы будут приобретены по категории закупок, известной как "Indian-Indigenously Designed Developed and Manufactured", которая определяет требование по содержанию в продукте по меньшей мере 50% доли национального ОПК.

Системы FCS были разработаны BEL в сотрудничестве с Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO).

Согласно информации на веб-сайте BEL, ее доля в программе модернизации БМП-2М включает четыре основных элемента: прицел наводчика, прицел командира, интегрированную СУО и модернизацию противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Модернизация систем прицеливания наводчика и командира позволит вести огонь принципу "хантер-киллер".

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Страны
Индия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Компании
DRDO
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