Российские военнослажащие рассказали, почему "Ланцет" неуязвим для ВСУ
МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. Барражирующий боеприпас "Ланцет" неуязвим для противника благодаря большой скорости и умной "головы" с камерой, считает заместитель командира взвода БПЛА с позывным "Карат".
По словам российских военнослужащих, уже на старте с катапульты скорость "Ланцета" составляет 80 км/ч. Сделан он из композитных материалов, поэтому практически не виден для ПВО противника. При этом дроны оснащены оптико-электронной системой наведения – имеют умную головную часть с камерой.
Согласно данным из открытых источников, с начала года "Ланцет" поразил две тысячи целей ВСУ. Военные считают, что эта цифра намного больше.
Радио Sputnik также сообщало, что бойцы группировки "Север" уничтожили "Ланцетом" американскую РЛС ВСУ.