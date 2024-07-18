Российские бойцы рассказали, почему ВСУ бессильны перед "Ланцетом"

Российские военнослажащие рассказали, почему "Ланцет" неуязвим для ВСУ

МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. Барражирующий боеприпас "Ланцет" неуязвим для противника благодаря большой скорости и умной "головы" с камерой, считает заместитель командира взвода БПЛА с позывным "Карат".

"Они (ВСУшники, – ред.), когда слышат его звук, уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются в него стрелять, ничего у них не получится. Потому что тут все спрятано так, что он пойдет дальше, и у него очень большая скорость", – рассказал боец в интервью телеканалу "Звезда".

По словам российских военнослужащих, уже на старте с катапульты скорость "Ланцета" составляет 80 км/ч. Сделан он из композитных материалов, поэтому практически не виден для ПВО противника. При этом дроны оснащены оптико-электронной системой наведения – имеют умную головную часть с камерой.

"Тут есть искусственный интеллект, который сделает работу за оператора. Даже если у него пропала картинка, он уже сам дойдет до цели", – отметил российский боец.

Согласно данным из открытых источников, с начала года "Ланцет" поразил две тысячи целей ВСУ. Военные считают, что эта цифра намного больше.

Радио Sputnik также сообщало, что бойцы группировки "Север" уничтожили "Ланцетом" американскую РЛС ВСУ.