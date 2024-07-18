Войти
РИА Новости

Российские бойцы рассказали, почему ВСУ бессильны перед "Ланцетом"

355
0
0
БПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Российские военнослажащие рассказали, почему "Ланцет" неуязвим для ВСУ

МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. Барражирующий боеприпас "Ланцет" неуязвим для противника благодаря большой скорости и умной "головы" с камерой, считает заместитель командира взвода БПЛА с позывным "Карат".

"Они (ВСУшники, – ред.), когда слышат его звук, уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются в него стрелять, ничего у них не получится. Потому что тут все спрятано так, что он пойдет дальше, и у него очень большая скорость", – рассказал боец в интервью телеканалу "Звезда".

По словам российских военнослужащих, уже на старте с катапульты скорость "Ланцета" составляет 80 км/ч. Сделан он из композитных материалов, поэтому практически не виден для ПВО противника. При этом дроны оснащены оптико-электронной системой наведения – имеют умную головную часть с камерой.

"Тут есть искусственный интеллект, который сделает работу за оператора. Даже если у него пропала картинка, он уже сам дойдет до цели", – отметил российский боец.

Согласно данным из открытых источников, с начала года "Ланцет" поразил две тысячи целей ВСУ. Военные считают, что эта цифра намного больше.

Радио Sputnik также сообщало, что бойцы группировки "Север" уничтожили "Ланцетом" американскую РЛС ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
06.07.2010
Основные проекты Франции в области разработки беспилотных летательных аппаратов
01.07.2010
"Коршун": вертолет из семейства беспилотных
15.02.2010
Истребитель с "человеческим интеллектом"
31.01.2008
Борис Обносов: «Предприятия такого типа являются стратегическими лидерами рынка»
30.01.2008
Беспилотники, на взлет!
24.08.2007
Наш ответ "Стелзу"
08.08.2007
"Кузькина мать" пятого поколения. Впервые за долгие годы армия начала получать новое и современное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 10:44
  • 153
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:14
  • 95
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 05:04
  • 2694
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России
  • 18.07 01:58
  • 1
Сменить представление о России (The National Interest, США)
  • 18.07 01:15
  • 1
Эксперт считает, что отношения Турции и России не несут угрозу НАТО
  • 17.07 20:25
  • 0
Ответ Razgon'у, и не только.
  • 17.07 19:20
  • 1
СССР как великий "трансформатор смыслов" и моделей
  • 17.07 16:55
  • 533
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.07 16:44
  • 65
Раскрыта готовность нового российского «Панциря»
  • 17.07 14:19
  • 8
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 14:15
  • 0
Воздушная разведка – новый уровень автоматизации
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО