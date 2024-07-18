Politico: неизвестные дроны следят за проходящими обучение в ФРГ военнослужащими ВСУ

По данным издания, дроны якобы могут быть связаны с Россией, хотя эти подозрения ничем не подкреплены

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Дроны неизвестного происхождения следят за военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят обучение в Германии. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, украинские военные проходят обучение в "секретной локации" в сельской местности в ФРГ. Несмотря на подобное расположение базы, над ней зачастую летают беспилотники, принадлежность которых остается неизвестной. "Мы предполагаем, что по меньшей мере некоторые из этих дронов управляются [лицами] с недружественными намерениями", - приводит издание утверждения подполковника Бундесвера Роланда Бёскера, принимающего участие в Военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine). По оценкам газеты, дроны якобы могут быть связаны с Россией, хотя эти подозрения ничем не подкреплены.

Как пишет издание, инструкторы, работающие с военнослужащими ВСУ, утверждают, что с ними пытаются выйти на связь неизвестные лица. Бёскер расценивает такие действия как "предполагаемые ловушки".

Миссия EUMAM Ukraine стартовала в октябре 2022 года. В ее рамках военнослужащие ВСУ регулярно проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС, основные тренировочные базы расположены в ФРГ и Польше. В конце ноября 2023 года ЕС выделил почти €200 млн на подготовку украинских военных. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад стал участником конфликта на Украине.