СФ одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Документ также расширяет возможности для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон о распространении нормы об отсрочке от призыва на военную службу на служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ.

Закон "О воинской обязанности и военной службе" дополняется нормой об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры РФ, в следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно после получения соответствующего высшего образования. Согласно документу, отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы. По действующим нормам отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Документ также распространяет нормы закона об освобождении от военных сборов на граждан, служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях СК РФ, на должностях, предусматривающих присвоение спецзваний или классных чинов. Указывается также, что военнослужащий по контракту может быть досрочно уволен с военной службы в связи с переходом на службу в органы и организации прокуратуры РФ, а также в следственные органы и учреждения СК РФ.

Кроме того, такие сотрудники, а также таможенники попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться кабмином РФ. Соответствующие нормы уже действуют в отношении граждан, проходящих службу в ОВД, Росгвардии, ФССП, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах ФСИН на должностях рядового и начальствующего состава.

Пребывание в резерве

Документ также расширяет возможности для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. Соответствующие поправки были поддержаны профильным комитетом Госдумы по обороне в ходе работы над законопроектом ко второму чтению. По действующим нормам контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане РФ, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительства, пребывающие в запасе и проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.

Новые нормы устанавливают, что возможность заключать контракт о пребывании в резерве появится также у граждан, не имеющих иностранного гражданства, находящихся в запасе, а ранее пребывавших в добровольческих формированиях в соответствии с законом "Об обороне". Кроме того, право заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве появится у сотрудников Росгвардии, Государственной противопожарной службы, МВД, ФССП, таможенных органов РФ, органов и организаций прокуратуры РФ, а также следственных органов и учреждений СК и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Речь идет о сотрудниках, которые не проходили военную службу, но имеют спецзвания и зачислены в запас.

На таких граждан также распространяются действующие сегодня нормы о предельном возрасте пребывания в резерве. Так, если такие граждане имеют воинские звания старших офицеров, то они смогут заключить контракт в возрасте до 62 лет, младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве в возрасте до 57 лет, а граждане, имеющие иные воинские звания, - до 52 лет. Граждане, обладающие воинскими званиями высших офицеров, смогут заключить такой контракт в возрасте до 67 лет.

Устанавливается, что в случае поступления на военную службу, воинские звания сотрудникам Росгвардии, Государственной противопожарной службы, МВД, ФССП, таможенных органов РФ, органов и организаций прокуратуры РФ, а также следственных органов и учреждений СК РФ и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих спецзвания, будут присваиваться согласно положению о порядке прохождения военной службы, утвержденному указом президента РФ. При этом закон дополняется нормой о том, что назначение гражданина на должность судьи будет основанием для его исключения из мобилизационного людского резерва.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.