Принятие закона о ГЧП положительнейшим образом повлияет на развитие космической отрасли

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что принятие закона позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, разделить риски между бизнесом и государством

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Принятие закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космосе "положительнейшим образом" повлияет на развитие всей космической отрасли России. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Я думаю, что [закон] положительнейшим образом должен повлиять на развитие всей космической отрасли России", - добавил Борисов.

По его словам, принятие закона позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, разделить риски между бизнесом и государством.

"Путь на монетизацию космических услуг мы взяли по поручению президента. Эффективность этого пути опробирована и доказана во всем мире. С привлечением частного капитала и частных компаний в формирование космических группировок возрастающий спрос на космические услуги удовлетворяется в более полной мере, поэтому принятие этого закона открывает дорогу для организации реального частно-государственного партнерства, для подписания концессионных соглашений", - сказал Борисов журналистам в Совете Федерации.