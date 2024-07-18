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ТАСС

Принятие закона о ГЧП положительнейшим образом повлияет на развитие космической отрасли

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что принятие закона позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, разделить риски между бизнесом и государством

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Принятие закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космосе "положительнейшим образом" повлияет на развитие всей космической отрасли России. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Я думаю, что [закон] положительнейшим образом должен повлиять на развитие всей космической отрасли России", - добавил Борисов.

По его словам, принятие закона позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, разделить риски между бизнесом и государством.

"Путь на монетизацию космических услуг мы взяли по поручению президента. Эффективность этого пути опробирована и доказана во всем мире. С привлечением частного капитала и частных компаний в формирование космических группировок возрастающий спрос на космические услуги удовлетворяется в более полной мере, поэтому принятие этого закона открывает дорогу для организации реального частно-государственного партнерства, для подписания концессионных соглашений", - сказал Борисов журналистам в Совете Федерации. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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