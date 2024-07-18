Замглавы МО РФ обсудил с послом Ирака борьбу с терроризмом

Александр Фомин также обсудил с Хайдаром аль-Азари палестино-израильский конфликт

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Ирака в России Хайдаром аль-Азари вопросы борьбы с терроризмом и палестино-израильский конфликт. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 июля 2024 года в городе Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Ирак в Российской Федерации Хайдаром аль-Азари. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Также состоялся обмен мнениями относительно перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказали там.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-иракского взаимодействия в указанных сферах, добавили в ведомстве.