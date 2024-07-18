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ТАСС

Концерн "Калашников" провел показательные полеты самолета "Легионер Е33к"

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Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

Они прошли в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Тихие крылья", которая входит в концерн "Калашников", провела показательные полеты самолета "Легионер Е33к" в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", сообщается в Telegram-канале концерна.

"В рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" ГК "Тихие Крылья" (концерн "Калашников") провела тестовый полет по доставке груза с использованием беспилотного самолета "Легионер Е33к", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аппарат успешно преодолел заданный маршрут, продемонстрировав устойчивость при сильном ветре, надежность и способность работать в сложных погодных условиях.

"Мы продолжаем работать над улучшением наших технологий, чтобы обеспечивать надежные и эффективные решения для различных отраслей промышленности", - рассказал руководитель отдела продаж ГК "Тихие крылья" Кирилл Маслянко, его слова приводятся в сообщении. 

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