Китай перенес запуск миссии по отклонению орбиты астероида

Китай перенес на 2027 год запуск миссии по отклонению орбиты астероида

Китай перенес запуск миссии, предполагающей демонстрацию возможностей по отклонению орбиты астероида. Об этом сообщает SpaceNews.

Изначально запуск миссии был запланирован на 2025 год. Теперь он перенесен на 2027-й. Как заявил на 45-й Научной ассамблее Комитета по космическим исследованиям чиновник Ли Минтао из Национального центра космических наук Китайской академии наук, у миссии будет новая цель — астероид 2015 XF261, а не небесное тело 2019 VL, как планировалось ранее. У обоих астероидов примерно равные диаметры — около 30 метров.

В ходе миссии предполагается запуск двух космических аппаратов. Один из них столкнется с астероидом, тем самым изменив его траекторию, тогда как другой будет осуществлять наблюдение за происходящим. Если миссия будет запущена в 2027 году, то к астероиду она прибудет в начале 2029-го. Столкновение с астероидом ожидается в апреле того же года, когда 2015 XF261 будет находиться на расстоянии около семи миллионов километров от Земли.

В ноябре 2021 года в интересах НАСА с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в штате Калифорния была запущена ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART), который в сентябре 2022-го столкнулся с астероидом Дидим B, тем самым изменив траекторию его движения.