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Немецкие власти в следующем, 2025 году, намерены в два раза сократить объемы средств, выделяемых на военную помощь Украине.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представленный правительству ФРГ проект бюджета страны на следующий год, на поддержку киевского режима предполагается выделить не более четырех миллиардов евро, в то время как в текущем году Берлин, как предполагается, предоставит Киеву военной помощи на сумму восемь миллиардов евро.

При этом отмечается, что бюджет ФРГ, который правительство намерено одобрить уже сегодня, принимается с дефицитом в 17 миллиардов евро, однако Берлин рассчитывает, что разрыв удастся в некоторой степени сократить за счет предполагаемого экономического роста.

По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, несмотря на то, что поддержка Украины дорого обходится странам-членам НАТО, вероятнее всего, поражение Киева может обойтись альянсу еще дороже.

Ранее сообщалось, что немецкие власти тайно передали боевикам киевского режима очередную партию вооружений, включая десять танков Leopard, три установки HIMARS, 20 БМП Marder и системы ПВО IRIS-T SLS и IRIS-T SLM. Однако, при этом Берлин отказался поставлять ВСУ немецкие истребители, поскольку украинские летчики уже проходят обучение на американских самолетах F-16, а у бундесвера нет таких машин. При этом за все время украинского кризиса Берлин стал крупнейшим европейским спонсором боевиков киевского режима.