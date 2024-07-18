ВС Гайаны оценивают возможность покупки УТС TP-75 Dulus

ЦАМТО, 17 июля. Командование ВВС Доминиканской Республики посетила группа специалистов ВС Гайаны с целью изучения характеристик УТС/патрульного самолета TP-75 Dulus для оценки возможности его приобретения.

По информации Infodefensa.com, в ходе визита делегация посетила сборочное производство самолетов на авиабазе "Сан-Исидро", обсудила вопросы, связанные с процессом приобретения.

В мае командующий ВВС Доминиканской Республики посетил Гайану с целью демонстрации TP-75 Dulus высшим гражданским и военным властям этой южноамериканской страны. Самолет продемонстрировал свои возможности в международном аэропорту имени Юджина Ф.Коррейи (в 6 км от Джорджтауна).

Ранее TP-75 Dulus был показан на Международной выставке авиации и космонавтики 2024 (Fidae 2024), проходившей в апреле в Сантьяго (Чили), а при возвращении на родину был представлен командованию ВВС Парагвая в Асунсьоне.

TP-75 Dulus представляет собой учебно-тренировочную / патрульную версию самолета Tucano Replica 915IS, разработанного итальянской компанией Flying Legend для ВВС Доминиканской Республики. Как следует из названия, это уменьшенная до 70% копия EMB-312 "Тукано" бразильской Embraer.

Двухместный самолет с тандемным размещением экипажа и убирающимся шасси оснащен современной авионикой, двигателем Rotax 915 iS и четырехлопастным винтом. Дальность полета составляет 600 морских миль, максимальная продолжительность полета – 5 ч 30 мин., рабочий потолок – 12 тыс. футов, крейсерская скорость – 287 км/ч, максимальная скорость – 329 км/ч. Самолет может нести вооружение и средства наблюдения.

ВВС Доминиканской Республики приобрели 10 самолетов TP-75 Dulus в 2022 году. Их сборка налажена на авиабазе "Сан-Исидро". Первые машины поступили на вооружение ВВС Доминиканской Республики в декабре прошлого года.