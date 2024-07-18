Минобороны Польши анонсировало новую спецоперацию на границе с Белоруссией

Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе.

Глава МО Польши: 1 августа начнется новая спецоперацию на границе с Белоруссией

МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. Новая специальная операция по защите польско-белорусской границы "Безопасное Подлясское" будет запущена 1 августа, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

"С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции – тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат", – приводит его слова РИА Новости.

Министр отметил, что армия Польши готова направить дополнительные силы и средства, если потребуется.

Власти Польши ранее приняли программу защиты польской границы на востоке страны "Восточный щит", которую планируют реализовать в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Одна из главных целей программы – подготовка к обороне приграничных территорий.

По данным заместителя министра обороны Польши Павела Бейды, на польско-белорусской границе уже находятся почти 6 тысяч польских военнослужащих. Их число планируют увеличить до 8 тысяч. Кроме того, еще 9 тысяч военнослужащих будут находиться в постоянной готовности вблизи границы и при необходимости смогут в течение 48 часов оказать поддержку.

Радио Sputnik сообщало, что Польша намерена вернуть буферную зону на границе с Белоруссией.