Борисов считает очень выгодными вложения РФ в космос

Глава Роскосмоса отметил, что принятие закона откроет реальную возможность привлечения частного капитала в такую наукоемкую и важную отрасль как космос

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Закон о государственно-частном партнерстве в космосе принесет прямые или косвенные дивиденды в ближайшее время, считает глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Я думаю, что мы в ближайшем будущем получим прямые или косвенные дивиденды от этого закона за счет увеличения нашей космической группировки, за счет увеличения объема предоставляемых космических услуг", - заявил он на пленарном заседании Совета Федерации.

Борисов отметил, что принятие закона откроет реальную возможность привлечения частного капитала в такую наукоемкую и важную отрасль как космос.