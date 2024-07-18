Войти
ТАСС

СФ одобрил закон о применении механизмов ГЧП в космической деятельности

329
0
0
Совет Федерации
Совет Федерации.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Их будут применять в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть "Интернет" и дистанционному зондированию Земли

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Документ инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Муратом Хапсироковым.

В частности, изменения предлагается внести в законы "О концессионных соглашениях" и "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ".

В космической сфере механизмы ГЧП будут применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть "Интернет" и дистанционному зондированию Земли, в рамках изучения потоков парниковых газов.

В редакции документа, принятой во втором чтении, предусмотрена передача во владение и в пользование концессионера космической техники или ее компонентов, созданных в рамках концессионного соглашения. Также на такую технику или ее компоненты, согласно поправкам к документу, может возникать право собственности частного партнера. Исключением будет являться космическая техника, ее компоненты, объекты наземной космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и уже являющихся государственной или муниципальной собственностью, которую эксплуатирует Минобороны или корпорация "Роскосмос".

"Новый законопроект о ГЧП в космической отрасли станет фундаментальным и системообразующим. Впервые частные космические компании будут допущены к такой важной и стратегической деятельности для нашей страны. Необходимость развития частной инициативы в космической отрасли возникла уже давно. Сейчас мы упорядочиваем нормативно-правовую базу и совершенствуем законодательство таким образом, чтобы создать наилучшие условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль, а также для развития новейших технологий", - отмечал ранее первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, его слова передала пресс-служба министерства.

Документом также закрепляется возможность финансирования космической деятельности в рамках соглашений о ГЧП и концессий. В закон о навигационной деятельности предлагается внести возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частному инвестору по концессионному соглашению или соглашению о ГЧП. В законе о концессиях пополнится перечень объектов соглашений за счет объектов космической инфраструктуры и технологически связанных с ними космических объектов (спутников).

Как ранее пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, выстраивается важный механизм государственно-частного партнерства, который позволит создавать новые возможности для реализации масштабных инвестпроектов в освоении космоса. "Повышается роль государства и частного бизнеса в развитии космических технологий. "Роскосмос" - основной разработчик национального проекта по развитию космической отрасли. Частные инициативы также получат поддержку в развитии ключевых технологических переделов электроники для космоса и позволят обеспечить всю территорию нашей большой страны, включая отдаленные регионы, арктическую зону, качественной связью и услугами интернета", - указывал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ИТ
Похожие новости
10.09.2012
«Летучие голландцы» ждут своего часа
18.07.2012
Освоение околоземного пространства – забота не только государства
24.02.2012
Русский ОПК — соль соли земли
30.11.2011
Поповкин взял кредит в банке
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
23.12.2010
«Гонец» уходит в «Космонет»
25.08.2009
О работе Роскосмоса, предприятий и организаций ракетно-космической промышленности на МАКС-2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 10:55
  • 1
Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года
  • 18.07 10:44
  • 153
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 18.07 10:14
  • 95
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.07 06:23
  • 2
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 18.07 05:04
  • 2694
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.07 02:58
  • 1
О развитии и перспективах ОБТ в СССР/России
  • 18.07 01:58
  • 1
Сменить представление о России (The National Interest, США)
  • 18.07 01:15
  • 1
Эксперт считает, что отношения Турции и России не несут угрозу НАТО
  • 17.07 20:25
  • 0
Ответ Razgon'у, и не только.
  • 17.07 19:20
  • 1
СССР как великий "трансформатор смыслов" и моделей
  • 17.07 16:55
  • 533
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.07 16:44
  • 65
Раскрыта готовность нового российского «Панциря»
  • 17.07 14:19
  • 8
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 14:15
  • 0
Воздушная разведка – новый уровень автоматизации
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО