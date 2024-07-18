СФ одобрил закон о применении механизмов ГЧП в космической деятельности

Их будут применять в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть "Интернет" и дистанционному зондированию Земли

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Документ инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Муратом Хапсироковым.

В частности, изменения предлагается внести в законы "О концессионных соглашениях" и "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ".

В космической сфере механизмы ГЧП будут применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть "Интернет" и дистанционному зондированию Земли, в рамках изучения потоков парниковых газов.

В редакции документа, принятой во втором чтении, предусмотрена передача во владение и в пользование концессионера космической техники или ее компонентов, созданных в рамках концессионного соглашения. Также на такую технику или ее компоненты, согласно поправкам к документу, может возникать право собственности частного партнера. Исключением будет являться космическая техника, ее компоненты, объекты наземной космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и уже являющихся государственной или муниципальной собственностью, которую эксплуатирует Минобороны или корпорация "Роскосмос".

"Новый законопроект о ГЧП в космической отрасли станет фундаментальным и системообразующим. Впервые частные космические компании будут допущены к такой важной и стратегической деятельности для нашей страны. Необходимость развития частной инициативы в космической отрасли возникла уже давно. Сейчас мы упорядочиваем нормативно-правовую базу и совершенствуем законодательство таким образом, чтобы создать наилучшие условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль, а также для развития новейших технологий", - отмечал ранее первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, его слова передала пресс-служба министерства.

Документом также закрепляется возможность финансирования космической деятельности в рамках соглашений о ГЧП и концессий. В закон о навигационной деятельности предлагается внести возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частному инвестору по концессионному соглашению или соглашению о ГЧП. В законе о концессиях пополнится перечень объектов соглашений за счет объектов космической инфраструктуры и технологически связанных с ними космических объектов (спутников).

Как ранее пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, выстраивается важный механизм государственно-частного партнерства, который позволит создавать новые возможности для реализации масштабных инвестпроектов в освоении космоса. "Повышается роль государства и частного бизнеса в развитии космических технологий. "Роскосмос" - основной разработчик национального проекта по развитию космической отрасли. Частные инициативы также получат поддержку в развитии ключевых технологических переделов электроники для космоса и позволят обеспечить всю территорию нашей большой страны, включая отдаленные регионы, арктическую зону, качественной связью и услугами интернета", - указывал он.