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ТАСС

Постпред РФ при ОЗХО: Киев готов на любые провокации из-за неудач на поле боя

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На фото - мкр Канал Часова Яра, июнь 2024
На фото - мкр Канал Часова Яра, июнь 2024.
Источник изображения: topwar.ru

Они организуются при поддержке и непосредственном участии стран Запада, заявил Владимир Тарабарин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Киевский режим, желая отвести внимание от неудач на поле боя, готов осуществлять любые провокации, в том числе с использованием химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Нидерландах Владимир Тарабрин в эфире телеканала "Россия-24".

"Чтобы отвести внимание от неудач на поле боя, киевский режим готов идти на любые провокации и преступления. <...> Мы все прекрасно знаем, что основная задача коллективного Запада, собственно, Запад это и не скрывает, - нанести стратегическое поражение России. А для достижения этой цели все средства хороши. По мнению Запада, было бы очень неплохо организовать какой-либо инцидент с использованием оружия массового уничтожения, к которому относится и химическое оружие", - сказал он.

Дипломат предположил один из вариантов такой провокации: Украина сама распылит какое-то химическое вещество и тут же возложит ответственность на Россию, а также раздует соответствующую шумиху в СМИ. При этом подобные провокации организуются при поддержке и непосредственном участии стран Запада, отметил он. "Цель подобных провокаций - обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и в якобы сокрытии своей военно-химической деятельности, а дальше уже раскручивать эту тему как только можно", - добавил Тарабрин.

Постпред при ОЗХО также подтвердил, что фиксируются случаи применения Украиной химического оружия. "Мы на регулярной основе доводим до сведения техсекретариата ОЗХО материалы, основанные на данных Минобороны РФ. Сообщаем обо всех случаях применения и угрозах применения химоружия киевским режимом", - подчеркнул он.

Тарабрин обратил внимание, что Россия направила в техсекретариат для распространения среди государств-участников более 30 нот с конкретным изложением соответствующих данных. "В ближайшее время мы предоставим техсекретариату еще более конкретную и развернутую дополнительную информацию на этот счет", - заключил дипломат. 

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Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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