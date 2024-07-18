На заводе "Красное Сормово" назначен новый гендиректор

С 16 июля генеральным директором ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) назначен Станислав Леонидович Кругляшов. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу верфи.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, решение было принято на заседании совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово", которое состоялось 15 июля. Станислав Кругляшов назначен на должность гендиректора предприятия сроком на 5 лет.

Судостроительный завод "Красное Сормово" Krsormovo.nnov.ru

Как отмечает Sudostroenie.info, это третья смена руководства нижегородской верфи за последние три месяца. 18 апреля временно исполняющим обязанности генерального директора завода "Красное Сормово" был назначен Олег Тюкаев. На посту руководителя верфи он сменил Михаила Першина, занимавшего эту должность с января 2018 года.

Через две недели, 3 мая, совет директоров принял решение о назначении временно исполняющим обязанности генерального директора Бориса Петрова.

"Красное Сормово" – один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. В советский период предприятие построило и модернизировало более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них – атомные. Сейчас завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международных конвенций по надежности и безопасности.